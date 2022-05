Lacalle ante paro planificado en educación: "Los que pierden siempre son los chiquilines"

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió este sábado de la inauguración de la "Línea del Plata" y el bautismo del buque Expreso del Plata I que permitirán transportar vía fluvial 20.000 camiones de carga al año entre el puerto de Juan Lacaze y el de Buenos Aires.

En rueda de prensa habló sobre la próxima Rendición de Cuentas y el paro planificado por los sindicatos de la educación, desde donde se pide un 6% del PBI para el sector más un 1% para investigación, tras ser consultado sobre cuanto se destinará a esa área.

"El paro es una pena, porque los que pierden siempre son los chiquilines. Son los educandos. Es un paro por las duda, es tipo una gimnasia. Lamentablemente esa es la acción que toman, que están obviamente en todo su derecho, no compartimos", aseveró el mandatario, en declaraciones consignadas por 970 Universal.

"El año pasado se dijo, 'vamos a hacer básicamente una Rendición de Cuentas gasto cero, salvo para la primera infancia', que se destinó una inversión en el entorno de 50 millones de dólares. Me imagino que esta Rendición de Cuentas va a tener una similitud con la anterior, veremos en qué áreas se puede invertir recursos, naturalmente, y obviamente la educación es una de esas áreas que lo necesita", sostuvo.

Dijo que hace un mes y medio el ministro de Eduación y Cultura, Pablo Da Silveira y el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, le presentaron un documento "en el cual se establecía para la reforma educativa en cada ítem que se iba a hacer un cambio o un avance".

"Ese documento yo lo tengo. Obviamente lo vamos a compartir con Economía y veremos hasta donde podemos llegar", agregó.

El lugar de la seguridad en la Rendición de Cuentas

A su vez, en la rueda de prensa se le preguntó qué lugar va a asignarsele a la seguridad en el texto normativo a presentar, principalmente por el factor de la reincidencia carcelaria dentro las problemáticas de este sector.

"Es un tema presupuestal, pero también es un tema de gestión. Obviamente las cárceles están superpobladas, no es nuevo el tema. Como se ha sido efectivo y eficaz en la persecución del delito hay más reclusos, entonces, la construcción de centros penitenciarios, o agrandar alguno tiene cierta relativa urgencia, pero después el tema de la reincidencia va muy aparejado a la capacidad que tengan de reinsertarse en la sociedad, la capacidad de que no estén ociosos dentro de los penales, la capacidad de trabajar y que de alguna manera cuando salgan, tener esa retribución", afirmó.

"Es mucho más que solo un tema de inversión, que obviamente también lo es", recalcó.

La visita del asesor de Biden y la Cumbre de las Américas

Lacalle también se refirió a la visita a Uruguay de Chris Dodd, exsenador demócrata y asesor especial del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) para la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

"Es una oportunidad más para conversar. EE.UU. está preocupado, creo que con razón, por la Cumbre de las Américas, por las presencias, por las ausencias. Es una cumbre a la cual vamos a ir, vamos a dar nuestro punto de vista. Con todo respeto al resto de las naciones, es muy difícil sentarse en una mesa hablando de América Latina", dijo.

"No son las mismas necesidades que tiene México que que tiene Uruguay. No son las mismas oportunidades que tiene Honduras que las que tiene Uruguay. Entonces, lo que nosotros entre las cosas que conversamos con el señor Dodd (están) las relaciones bilaterales, que de nuestro punto de vista es muy sencillo, es sentarse a conversar: esto sí, esto no. Y donde avanzar", añadió.

"Estamos avanzando con otros países del mundo, nos parece lógico y sensato que podamos hacerlo con EE.UU, por más que sean pasos pequeños, pero con un rumbo. Nosotros no pedimos que nos den nada de arriba ni gratis, el uruguayo no es así, el uruguayo lo que pide es mercado para poder vender sus cosas, mercado para vender servicios", afirmó el mandatario, que se refirió a que el país norteamericano es el primer comprador de software que tiene el mercado uruguayo.

"Ahi tenemos un camino grande. Vamos a tener reuniones con empresas dedicadas a la tecnología, ahora en la Cumbre, por fuera de la agenda política. Yo creo que con EE.UU tenemos que profundizar las relaciones comerciales, creo que tiene mucho para hacer, pero tenemos para eso que lograr que se hable Uruguay-Estados Unidos. Entendemos que es un país muy grande, entendemos la dimensión del nuestro, pero como lo decíamos recién, Uruguay tiene una relevancia muy importante en el sentido democrático, tiene una importancia muy relevante en el Mercosur y en el cono sur de lugar de llegada de inversiones, y eso hoy se está notando y nosotros queremos empujar eso", manifestó.

"Un buen día para Juan Lacaze"

Lacalle habló sobre el significado que tiene para la ciudad de Juan Lacaze la apertura de la línea fluvial que conecta su puerto con Argentina.

"Juan Lacaze necesitaba una luz, una ilusión, un emprendimiento que realmente se instale, en este caso, un emprendimiento que seguramente traiga aparejados otras inversiones. Aquí hay una capacidad de almacenamiento, de depósito muy grande y capacidad naturalmente ociosa hace mucho tiempo. Este barco que va a ir y venir casi en el día a Buenos Aires seguramente genere un atractivo en otras inversiones, asi que es un buen día para Juan Lacaze", dijo.

El presidente comentó que el alcalde del municipio le dijo que desde la oficina comunal van a hacer un planteo sobre la expropiación de Fanapel. "Cuando tenga el planteo formal veremos en qué se puede avanzar", expresó.

"Esos temas los abordaremos sin dogmatismos. Bien pragmáticos. Así que veremos que es lo que conviene. Obviamente no vamos ha hacer ninguna inversión con dinero de los uruguayos que esté destinado al fracaso. Creo que deberíamos haber aprendido que esas cosas no caminan", añadió.