La espalda financiera de Ancap "básicamente se terminó", dijo Lacalle Pou

El presidente sostuvo que cada vez que no se suben los combustibles lo que se debería aumentar, "es sacrificio" del ente.

No hay lomo pa bancar

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este sábado que aún no han hecho la evaluación con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y con el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic sobre un eventual aumento de precios de los combustibles para el próximo mes. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este viernes su informe que marca que el gasoil y la nafta se encuentran $ 10,7 y $ 6,41 por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), respectivamente.

"En estos días estaremos haciendo los balances, los números, a ver en qué situación estamos. Obviamente este informe de la Ursea no digo que condicione, pero da un avance de cómo está la situación mundial del petróleo", sostuvo en rueda de prensa, según declaraciones consignadas por 970 Universal.

Al ser consultado sobre si le queda espalda financiera a Ancap, dijo: "Cada vez que no subimos, que no aumentamos lo que debemos de aumentar, que es lo que viene pasando hace un tiempo, eso es sacrificio de Ancap. La espalda básicamente se terminó, obviamente es renunciar a mantener las cuentas balanceadas, que todos sabemos si se desbalancean mucho lo que pasa, porque ya lo vivimos hace algunos años, que hubo que recapitalizar la empresa".

"Obviamente estamos lejos de eso, pero hay que ser muy prudentes con los manejos de las finanzas, que es el equilibrio que hay que tener cuando se da este aumento de combustibles a nivel mundial y nosotros tratamos de hacer un sacrificio para que eso no sea pago por la ciudadanía", agregó.

El mandatario manifestó que el PPI "está volátil" y que "lamentablemente no ha bajado" lo que se esperaba desde el gobierno.

Consultado sobre el estatus del llamado a privados para la industria del portland de Ancap, dijo que se "está avanzando" y que "se han manifestado algunos interesados al respecto", por lo que esperan "en breves tener noticias".

"Vamos a avanzar en eso", afirmó.

Aseveró que "obviamente" el déficit en la rama cementera del ente es "uno de los factores del factor X" que aumenta el precio de los combustibles.

"Quizá no sea el determinante, pero lo que no es lógico es seguir perdiendo dinero en una actividad que si se hace de otra manera, o se consiguen socios, no se va a seguir perdiendo dinero", apuntó.

"Cualquiera de nosotros en nuestos emprendimientos privados, en nuestras casas, trataríamos de arreglar esa situación y es lo que estamos haciendo en estos tiempos, o lo que está haciendo mejor dicho en estos tiempos la presidencia de Ancap con la cercanía del Ministerio de Industria", concluyó.