Lacalle adelantó que se estudia “seriamente” aumentar aforos para espectáculos musicales

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este domingo de la 77a Exposición de Ganado Lechero en San José y se refirió al acuerdo alcanzado días atrás entre Brasil y Argentina para bajar el Arancel Externo Común del Mercosur.

También se manifestó con respecto al festival America Rockstars en Punta del Este en dónde no se respetaron protocolos establecidos.

Sobre este punto, el presidente dijo que ya mantuvo contactos con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y que “seguramente” los organizadores recibirán la “multa correspondiente”.

En cuanto al reclamo de Uruguay es Música que exigió a las autoridades del gobierno “el fin de los aforos limitados para todo tipo de espectáculos ya”, el primer mandatario adelantó que se está “estudiando seriamente” la posibilidad de aumentar los aforos.

Mercosur y combustibles

Lacalle Pou indicó en rueda de prensa que estaba “de acuerdo con bajar el Arancel Externo Común”, pero que esa medida debería ir acompañado y de una flexibilización en el bloque regional.

“Tenemos claro que es de la mano, las dos cosas al mismo tiempo. No hablaron de flexibilización en este caso, sino del Arancel Externo Común. Veremos como continúa, la respuesta de Paraguay y Uruguay va a tomar su posición. Tenemos que tener coherencia y para Uruguay es fundamental la flexibilización”, expresó el mandatario, según consignó Radio Universal.

En otro orden, el presidente también se manifestó con respecto al precio de los combustibles en el país y señaló que “la fijación -de los precios- es una fijación clara”.

“Acá no viene un ministro de Economía y llama al presidente de Ancap y le dice: ‘mándame plata que estoy gastando de más y necesito tapar el agujero’. Acá se le está diciendo a los uruguayos lo que cuesta el petróleo refinado, esto es lo que se paga de impuestos, estas son las ineficiencias y los subsidios del ente y esto es lo que se gana o se paga en la cadena de distribución”, argumentó el jerarca.

Y agregó: “Hay un fuerte compromiso del gobierno para ir bajando ese sobrecosto que paga cualquier uruguayo en cualquier rincón del país. Por eso vamos a tomar decisiones que no seguramente a todos conformen, pero son las que dijimos íbamos a tomar. Y son asociar los establecimientos de portland Ancap que dan perdidas todos los años para hacerlos rentables, que no se pierdan trabajos y compita con los privados. Desmantelar las empresas públicas no es asociarla, es hacerla que no trabaje bien, despilfarrar recursos y mala administración”.

Montevideo Portal