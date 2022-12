Lacalle aceptó que Albertoni sea el vicecanciller y Peña reconoció “contradicción” de Ache

Política

Montevideo Portal

El ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, anunció que el presidente Luis Lacalle Pou aceptó que Nicolás Albertoni, quien integra la Comisión Ténico Mixta de Salto Grande, asuma como subsecretario de Relaciones Exteriores, en lugar de Carolina Ache, quien presentó la renuncia este lunes al mandatario.

Peña explicó que Ciudadanos, el sector del Partido Colorado que tenía previsto evaluar la actuación de Ache en el proceso de otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, no llegó a tratar el tema este lunes, puesto que la vicecanciller presentó su renuncia minutos antes. “Nosotros no llegamos a tratar el tema en la bancada porque Carolina en la tarde de hoy me comunicó su intención de dar un paso al costado para descomprimir y facilitar esta situación. Se había generado una situación un poco complicada para el sector en la medida de una aparente contradicción”, dijo el ministro a Telemundo, luego de que el presidente reiterara en rueda de prensa su respaldo a Ache.

El coordinador de Ciudadanos aseguró que “hay hechos objetivos” y que “acá no están en dudas las condiciones morales de Carolina”. Además, agregó que “tampoco hay ninguna duda sobre que el procedimiento administrativo, como demostró la investigación que se realizó, es ajustado”. Reiteró incluso que “el procedimiento, por todo lo que sabemos, está ajustado a derecho”.

“Seguramente, en su buena fe, de la que no dudo en ningún momento, fue sorprendida”, agregó el ministro.

Ache, en su carta de renuncia, a la que accedió Montevideo Portal, defendió su actuación en la Cancillería, afirmó estar tranquila por no haber intervenido en la emisión del pasaporte otorgado a Marset y apuntó contra Ciudadanos. “La circunstancia que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza, determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores”, expresa Ache. El sector se había reunido la semana pasada para evaluar el tema, pero no había tomado una resolución debido a que estaba a la espera de que retornara Peña del exterior, de una misión oficial.

Consultado por Telemundo sobre las dudas de Ciudadanos sobre la actuación de Ache, el titular de Ambiente respondió: “No son dudas. Hay una contradicción que es evidente y es la que apareció públicamente por lo que había dicho en el Parlamento y lo que luego se conoció por los chats” con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en los que el jerarca le advierte que Marset es un narcotraficante “peligroso”. Previo a la difusión de esta conversación, tanto el canciller Francisco Bustillo como Ache habían expresado que al momento de darle el pasaporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores no sabía quién era Marset.

Peña aseguró que “no es una buena situación” la que derivó de esa contradicción.

“Ella ayudó mucho, ayudando a descomprimir esta situación, poniendo por encima de todo al Gobierno. Es una decisión que nosotros tenemos que reconocer como positiva. El sector no llegó a tratar estrictamente el tema hoy, y sí tuvimos que ponernos a trabajar en su sustituto, en la posibilidad y en proponérselo al presidente”, agregó.

Formado

Peña presentó además a Albertoni. “Es alguien reconocido, formado, respetado en los temas que tienen que ver con Relaciones Internacionales, pero fundamentalmente con inserción internacional, con inserción comercial internacional, que es un gran tema para el país. Creemos que será un gran aporte para el Gobierno de coalición desde ese rol, y ha sido un gusto para Ciudadanos poder proponérselo al presidente de la República, y el presidente de muy buen agrado lo aceptó, una vez que se sucedió esta situación de la renuncia de Carolina”, explicó el ministro.

Albertoni es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por la University of Southern California, de Los Ángeles (Estados Unidos), y doctor en Administración de Empresas, por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, tiene otros estudios en universidades de EE.UU.

En Uruguay, se licenció en Negocios Internacionales e Integración, por la Universidad Católica del Uruguay, institución en la que actualmente es profesor de alta dedicación del Departamento de Administración y Negocios. A su vez, es Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En una entrevista publicada por el Partido Colorado el 24 de junio de 2022, contó que desde pequeño tenía la mirada puesta en lo importante que es la apertura del país al mundo, lo que lo llevó a desarrollarse en el universo de las ciencias políticas y las relaciones internacionales.

El líder de Ciudadanos dijo que están “muy confiados en lo que Nicolás haga” y anunció que este martes se reunirá con la bancada y con él “para recibirlo y para ir trazando la hoja de ruta de lo que será la nueva etapa en esa representación que el sector tiene en una cartera super importante”. El ministro dijo que el sector que lidera “pone a uno de sus mejores hombres y más preparados en esa función”.

Montevideo Portal