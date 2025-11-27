Lacalle Pou visitó a Santiago Peña en la residencia presidencial de Paraguay: “Gran amigo”

Montevideo Portal
El expresidente Luis Lacalle Pou visitó a Santiago Peña, presidente de Paraguay, en la residencia oficial en Asunción.
“El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido”, publicó el mandatario en redes sociales, con un par de fotos de ambos durante su reunión.
Peña expresó que tuvo un “grato encuentro” con Lacalle Pou, un “gran amigo” con quien conversó “sobre los desafíos” y “las oportunidades” que comparten ambos países.
“Entendemos que para avanzar, debemos mirar juntos hacia el futuro. Nuestro compromiso es seguir estrechando estos vínculos para generar más oportunidades de crecimiento para cada paraguayo”, dijo Peña en X.
