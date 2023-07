Lacalle Pou viajará a China antes de fin de año para insistir por un TLC

Política

El presidente Luis Lacalle Pou viajará a China antes de fin de año, donde insistirá ante las autoridades del gigante asiático en el interés de Uruguay por avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC), informó Telemundo de Canal 12 y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.

La posibilidad de un TLC entre Uruguay y China se enfrío en los últimos meses luego de que Brasil manifieste voluntad de participar de las conversaciones, aunque Lacalle Pou manifestó a inicios de julio durante una cumbre del Mercosur su intención de avanzar de todas formas.

El mandatario afirmó el 4 de julio en Puerto Iguazú que el Mercosur necesita avanzar “como bloque”, pero que si no Uruguay lo hará “unilateralmente”.

“Con respecto a China, entendemos la visión de cada uno de ustedes. La nuestra es que avancemos todos juntos. Si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente. Hay un dicho en mi país que dice: somos todos buenos pero el poncho no aparece. Es cierto, vamos a negociar, a empezar, pero la verdad que sustancialmente no hay nada. Y Uruguay lucha por conseguir mercados”, dijo Lacalle Pou en esa oportunidad.

El canciller, Francisco Bustillo, dijo en junio en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado que la posibilidad del viaje a China en el correr de 2023 era “cierta”, algo que ahora quedó confirmado.

China fue nuevamente en 2022 el principal socio comercial de Uruguay, representando el 28% de las exportaciones de bienes, con US$ 3.675 millones. Durante varios meses de este año, el gigante asiático mermó sus compras, sobre todo de carne, y perdió el lugar en el podio ante Brasil.

