Lacalle Pou sobre la vacuna: “Realmente estamos terminando las negociaciones”

Oh no, ahí viene el chip

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, dio una entrevista al programa radial Hora de campo, de la emisora La voz de Melo, y aseguró que Uruguay "realmente" está en la etapa final de las negociaciones para acceder a vacunas contra el coronavirus, aunque no dio mayores detalles.

"He sido muy respetuoso del silencio, no he querido hablar del tema y no por capricho ni secretismo. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones", dijo el presidente.

"Salvo Israel, el mundo no ha vacunado masivamente. Nosotros apostamos a las vacunas de mejor calidad que estén disponibles y es muy importante el tiempo de llegada. Tenemos un plan de vacunación ambicioso, del entorno de 600.000 personas por mes, con lo cual si eso llega a hacerse realidad en tres meses o tres meses y medio podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos", añadió.

Lacalle dijo que "obviamente" maneja fechas de vacunación, pero afirmó que mientras no se firmen los convenios con laboratorios no hablará más al respecto. Sin embargo, expresó que "está por suceder".

Consultado sobre el andar del país, Lacalle dijo que los planes iniciales del gobierno "variaron sensiblemente" con el ingreso del coronavirus, ya que "el orden de prioridad varió".

"Casi todo el gobierno, no solamente la gente dedicada al ámbito de la salud, tuvo que ponerle pienso, un rápido aprendizaje y acción a la pandemia. Eso quizás nos sacó un poco de foco. Entre otras cosas nosotros teníamos toda la intención de hacer un ahorro importante en el primer año y, si bien por un lado estamos siendo austeros en la administración pública lo máximo posible, el Uruguay todo tuvo que dar una asistencia importante que cuando termine la pandemia seguramente exceda los 800 millones de dólares de gasto extra", expresó.

"El tema del comercio exterior, que es fundamental para el país productivo, al estar cerradas las fronteras y haber poco intercambio de visitas oficiales quedó bastante congelado", agregó.

En este sentido, Lacalle dijo que la pandemia "imposibilitó en muchas áreas avanzar como uno tenía previsto", aunque señaló que "si accedemos a una vacunación de calidad y además en un tiempo bastante corto" Uruguay podría "estar en una posición distinta".

"Hay que salir a captar esas inversiones, en Uruguay hace falta infraestructura, al Uruguay le hace falta más producción y por supuesto que eso tiene que venir acompañado no solo de inversión sino de los mercados, y esa es una tarea específica para este año del gobierno", continuó el presidente.

