Lacalle Pou fue increpado por militante del FA en San José: “Usted es un sinvergüenza”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este domingo de la celebración del 150° aniversario de la fundación de la ciudad de Libertad, en el departamento de San José.

Además de los clásicos pedidos de selfie que suele recibir el mandatario de parte de la ciudadanía, este domingo también fue increpado por una militante del Frente Amplio y el momento quedó registrado en un video.

En el registro se ve como una mujer se acerca a Lacalle Pou mientras recorre el festival sacándose fotos con los presentes y cuando el presidente se da vuelta comienza a realizarle diferentes acusaciones.

“Una foto. Porque mis hijas merecen seguir estudiando y no aguantar los recortes que usted hizo. Porque el pescado no se lo vende a cualquiera y medio país no le cree. Usted es un sinvergüenza. Lo que mis compañeros del Frente Amplio no se animan a decirle yo sí se lo digo”, reclamó la mujer, que llevaba puesto en la cabeza una especie de gorro verde de cotillón con forma de pescado.

Tras los cuestionamientos, Lacalle Pou se acercó a la mujer y le preguntó por su nombre, a lo que ella respondió: “Natalia Curbelo. ¿Tiene algún problema? ¿Me va a hacer una ficha? Mis hijas van a estudiar con sus recortes y sin sus recortes. Simplemente eso”.

Posteriormente, el presidente replicó: “Con respeto podemos escucharnos todos”.

Ante esta afirmación, la mujer volvió a la carga: “¡Por supuesto que con respeto nos escuchamos! ¡Usted no escucha presidente! ¡Usted no escucha! Acá está. Acá está. Un desfile cívico militar que desde la dictadura no se veía”.

La escena terminó con un aplauso de los presentes en la plaza de los Treinta y Tres Orientales en apoyo a Lacalle Pou.

Participamos de la celebración del 150° Aniversario de la fundación de la ciudad de Libertad, en el departamento de San José. pic.twitter.com/OM9yCTCP8h — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) December 11, 2022

