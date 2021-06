Lacalle Pou avisó a vecina del asentamiento Nuevo Comienzo que atenderá su problemática

Política

El presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono este jueves a Fabiana Molina, una de las referentes del asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, informó el periodista Diego Martini en su cuenta de Twitter y confirmó Montevideo Portal con fuentes vinculadas a la mujer. Varios vecinos del asentamiento están siendo investigados por el fiscal Diego Pérez.

"Me acaba de llamar el presidente Lacalle Pou. Me comentó que va a tener una reunión con el ministro del Interior, que me imagino que debe de ser por el último procedimiento, por cómo trabajó la Policía, y que se va a reunir con la intendencia", cuenta Molina en un audio al que accedió Montevideo Portal.

Este martes, varios vecinos de los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel, ambos en Santa Catalina, se manifestaron frente a Torre Ejecutiva, ante lo que el presidente se acercó para conocer los reclamos. Una de las mujeres le planteó que están "sufriendo muchos atropellos de parte de la Policía".

"Les voy a dar una respuesta. Vemos qué podemos hacer. No les aseguro que sea afirmativa. Quería hablar con ustedes porque se tomaron el trabajo de venir hasta acá", les dijo entonces el mandatario.

"Me llama siempre Álvaro Delgado (secretario de Presidencia) y me dice 'vamos a ver qué hacemos'", le respondió entonces la mujer.

El pasado miércoles 17 de junio, el fiscal Pérez formalizó la investigación sobre 11 personas por usurpación y hurto de energía en el barrio San Miguel.

Tras las detenciones, el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay en Santa Catalina (AFUTU) informó que fue detenida "una persona sin orden, incluso una ciudadana que fue separada de su bebé, en edad de lactancia, dejando a niños solos". Legisladores del Frente Amplio también presentaron cuestionamientos al procedimiento policial.

La firma de Irene

En el audio difundido por Molina, cuenta sobre el acuerdo de palabra al que llegaron con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, el que aún no ha sido firmado.

"Yo le comenté (al presidente) lo del acuerdo en actas con Irene y la intendencia, y él me dijo que de eso él no sabía nada. También le dije que necesitábamos ese acuerdo firmado para presentarle al fiscal Diego Pérez para que nos dejara tranquilos. Que no importaba el tiempo que llevara el traslado, en trasladarnos de predio, pero que eso sería para que el fiscal pare los procesos, y me dijo que iba a ver qué podía hacer con eso también", sostiene la mujer en el audio.

"Irene es la firma que falta en el acuerdo. Es la única forma en que el fiscal se quedaría tranquilo", explica en un segundo audio.

