Formalizaron a 11 personas por usurpación y hurto de energía en el barrio San Miguel

Policiales

En la tarde de este miércoles se realizaron allanamientos en Santa Catalina, en el barrio San Miguel, donde fueron detenidas 13 personas, seis hombres y siete mujeres por delitos de usurpación y hurto de energía. Este jueves se realizó una audiencia de formalización, a cargo del fiscal Diego Pérez, donde se formalizó a 11 de estas personas por los delitos mencionados.

El fiscal Pérez dijo a Montevideo Portal que "las medidas cautelares se resolverán en 30 días". Pérez sostuvo que la defensa de los formalizados "planteó dudas de las posibilidades de cumplimiento de lo acordado y la sede propuso fijar una audiencia en 60 días, que finalmente quedó en 30".

Sin embargo, desde el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay en Santa Catalina (AFUTU) informaron que fue detenida "una persona sin orden, incluso una ciudadana que fue separada de su bebé, en edad de lactancia, dejando a niños solos".

Leonardo Flamia, integrante de AFUTU en Santa Catalina dijo a Montevideo Portal que la mujer pasó la noche en su casa y luego fue de nuevo a Fiscalía a declarar. Flamia comentó que esta mañana "dos policías de particular fueron al asentamiento para hablar con la esposa de uno de los detenidos para informarles que si no se iban irían presos y que si no se iban la pena de su esposo sería más grave".

Por su parte, la coordinación para el Cambio, agrupación sindical de AEBU, repudió "el impune accionar policial con los y las más pobres de nuestro país" y advierten por irregularidades durante el proceso de detención.