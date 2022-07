Lacalle Pou: “Yo siempre quedo del lado de Azucena porque siempre queda sola”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este martes de la presentación del gobierno del Plan Nacional de Infraestructura Vial e hizo uso de la palabra sobre el final del evento.

Previamente, presentaron el detalle de la inversión en obras viales para 2022 el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el director de la OPP, Isaac Alfie, y el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), José Luis Puig.

A su turno y a pedido de Falero, el presidente manifestó que “cada ruta o cada puente que se mencionó” en la presentación para él “es un lugar conocido” debido a que le “apasiona más la geografía humana que la geografía política”.

Posteriormente, el mandatario destacó que el “gobierno maneja recursos públicos, recursos de la gente”.

“Somos elegidos con un plan de gobierno, con compromisos y después somos administradores. A veces se contrapone al Estado de Bienestar con un Estado más liberal. En realidad, conviven lo público y lo privado. Para que convivan lo público con lo privado, entre otras cosas porque lo público existe gracias a lo privado, en el medio tiene que haber respeto a los fondos públicos. Tiene que haber dedicación, tiene que haber procesos, seguirlos y cumplir con lo comprometido”, dijo Lacalle.

Y agregó: “A nadie de ustedes escapa que 12 días después de asumir el gobierno a todos nos cambió la vida. Desde el punto de vista sanitario, anímico, laboral y a los que asumimos el gobierno desde el punto de vista económico. Habíamos llegado al gobierno diciendo que necesitábamos a ahorrar US$ 900 millones emprolijar una economía que venía desbalanceada. A partir de ese día (el 13 de marzo), a Uruguay le costó de inversión por el covid-19 US$ 2.200 millones como va a terminar siendo este fin de año. Igualmente, el Ministerio de Economía y todo el equipo de gobierno no solo invirtió ese dinero que era necesario, sino que además generó un ahorro”.

En esta línea, Lacalle Pou destacó como el MEF decidió separar lo “estructural de lo coyuntural” (por el Fondo Covid) y afirmó que este gobierno ha tenido “una enorme vocación de sensibilidad social”.

“No una sensibilidad social para hacer gárgara o solamente prestar asistencia, que es necesaria para mucha gente. Sino el viejo sueño uruguayo de la movilidad social, la posibilidad de crecer. No se hace simplemente con discursos. Estamos haciendo la inversión más grande en asentamientos en la historia del país. En la Rendición de Cuentas pasada se hizo un fuerte hincapié en primera infancia y en esta se va a invertir en educación. Y no en educación al voleo. En el presupuesto en educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. No es dinero frío, es dinero humano. Dinero con una visión y vocación de país. apuntó Lacalle.

Luego, el presidente destacó en el marco de una nueva Rendición de Cuentas el trabajo de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

“Quiero agradecer enormemente al equipo. Hay tensiones naturales. Yo siempre quedo del lado de Azucena porque siempre queda sola. No sé si es respaldo suficiente, pero por ahora la vamos carreteando. Ha sido una ministra que no se dedica a los balances, sino que hay un equipo que dice: ‘Dinero que invierto de los uruguayos que se note’. Nuestra desesperación no es la adjudicación de recursos, es que se hagan las cosas y se hagan bien”, afirmó Lacalle Pou.

