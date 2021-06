Lacalle Pou: “El equipo está como en el round 14, esperando que pase el tiempo”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó una entrevista este jueves al Centro para América Latina de Atlas Network, que organizó el evento en conjunto con el think tank uruguayo Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

La Red Atlas -en inglés Atlas Network-, anteriormente conocida como Fundación de Investigación Económica Atlas, es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que actúa como paraguas de grupos libertarios y de libre mercado.

El presidente dijo en diálogo con Martín Aguirre, editor en jefe del diario El País y miembro del consejo asesor para América Latina de Atlas Network, que para la pandemia "Uruguay tiene su propia técnica y estrategia, en un tema que era nuevo para todos y que no tenía manuales escritos, ni ejemplos 100% buenos o malos".

"El equipo está como en el round 14 esperando que pase el tiempo, porque va horadando el cansancio físico e intelectual", señaló el primer mandatario sobre su gobierno le tocó gobernar en épocas de una pandemia global.

El presidente también se refirió a lo que se definió como la libertad responsable y sus repercusiones: "Nunca pensé acuñar un concepto como libertad responsable. Simplemente en una comunicación a la opinión pública dije ‘libertad responsable' y después se empezó a trabajar sobre el mismo, si es bueno, malo, completo, individualista".

Recordó que el fin de semana del 21-22 de marzo fue "el más difícil desde que comenzó la pandemia". "Si bien había muy pocos casos, el miedo y la preocupación ciudadana era enorme. Entre otras cosas por lo desconocido. No se sabía si la gente se iba a morir, o no, a contagiar o no. Había imágenes del mundo muy complicadas y empezó una presión fuerte para mí natural. No quiero criticar porque sería injusto, de encerrarnos. La primera reacción ante el miedo es meterse adentro de la cueva y encerrarse", sostuvo.

"Fue uno de los fines de semana más difíciles desde que empezó la pandemia porque gente muy cercana te pedía ´Luis, cuidá a nuestros hijos, cuidános a nosotros. No nos dejes morir, no nos dejes enfermarnos´. Ahí es donde uno tiene que mirar hacia adentro y decir hacia dónde soy capaz de tomar una medida que contradiga la esencia, las razones por las cuales uno está en la actividad pública", añadió.

Lacalle señaló que ese fue "un fin de semana complejo". "El lunes (siguiente) tuvimos algunas reuniones con algunos sindicatos, en este caso de la medicina, que venían a proponer la cuarentena obligatoria. Encerrarnos. Ahí quedó demostrado que no solo el presidente, sino el equipo, es liberal", aseguró.

En ese sentido, señaló que "la libertad no es libertinaje. Está claro, cuando uno se relaciona, desde una amistad, una pareja, un partido político, un negocio, uno es libre hasta de las concesiones que hace. Participar de una sociedad significa que yo soy libre en pos del bien común, que supone que entrego esa parte de mi libertad al todo".

"Como el hombre es un ser social la libertad no siempre es pura, por eso la libertad responsable es una libertad solidaria. Soy libre, hago lo que puedo y lo que quiero, pero al mismo tiempo soy solidario con la sociedad. Me parece que se comprendió quizás porque había tierra fértil en aquel momento, basada en la incertidumbre y en el temor", explicó el presidente.

"Cuando nosotros estábamos tomando medidas, o sugiriendo ´quédate en casa´, yo miraba a la Plaza Independencia y no haba nadie. Ya la sociedad iba adelante del gobierno en ese sentido. Lo que hacía el gobierno es consolidar, complementar, darle forma a lo que los individuos ya habían hecho", agregó.

El por qué de la "libertad responsable"

Lacalle señaló que "para ejercer la libertad hay que poder". "El que no tiene un trabajo, no puede llevar la comida a su casa, no tiene educación, no tiene salud, no puede gozar de la libertad que pueden gozar otros. Y ese concepto estuvo intrínseco en las decisiones. Cuando nos pedían cerrar, bajar la economía, ´quédate en casa´... yo soy asalariado. El que tiene plata y tenía una renta lo podía hacer. Ahora, el que tenia que pelearla todos los días, ese iba a ser el mas perjudicado y nosotros no estábamos dispuestos", comentó.

Por otro lado, se refirió al cierre de los shoppings en marzo de 2020. "Los shoppings nunca los cerramos. Cerraron ellos, porque no iba nadie. Económicamente les convencía cerrar. Y así fue como muchos establecimientos comerciales y de esparcimiento cerraron porque la gente no iba", señaló.

"Pasa el tiempo, se le fue perdiendo el miedo, quizá hasta por el éxito que tuvo el pueblo uruguayo en el combate a la pandemia, crecen los casos y baja el miedo; y ahí es donde se complejiza. La libertad responsable sigue siendo el faro, pero se tomaron muchas medidas. Uruguay fue de los países que tomó medidas restrictivas de mitad de tabla hacia arriba. Igual nos negamos al famosos lockdown, a la famosa cuarentena obligatoria, porque eso entre otras cosas significa que la tengo que aplicar, y la constitución uruguaya es muy clara con respecto a las herramientas que tiene un gobierno para hacer cumplir un retroceso o un recorte en las libertades. Y tú te podrás imaginar lo que hubiera sido la feria de Piedras Blancas o Tristán Narvaja, o un puestito en medio de la nada si le digo ‘usted no puede estar acá', me dice ‘yo tengo que comer', bueno ‘ yo te llevo detenido'", añadió.

Lacalle cree que "la libertad responsable que se acuñó como un concepto" que nunca pensó "que fuera a ser tal, lo que hace es guiar, mucho más que la lucha de la pandemia; es guiar una ideología, una idiosincrasia, una forma de entender la vida de un gobierno que llegó el 1 de marzo de 2020".

"La libertad está en el ADN de los orientales. Nos sentimos nación dicen los historiadores desde el éxodo en adelante. Es la historia de la nación, después Estado, es la historia de la rebeldía de la gran mayoría de los uruguayos. Es la libertad que Uruguay ha aplicado internacionalmente", aseguró.

"No hay que contraponer la libertad individual con el welfare state, con el estado benefactor. Después podemos discutir el tamaño, el avance de ese Estado. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero anteponer la libertad pura al estatismo me parece un gran error. Porque justamente la definición del liberal es que no se amputa ninguna herramienta. El liberal no es ortodoxo. Y el Uruguay es ecléctico, tiene muchas cosas. La libertad responsable tiene un contenido importante de solidaridad", dijo Lacalle.