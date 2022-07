Lacalle: "Como dice Fernández, está claro, la espalda es más ancha con el Mercosur"

Política

"Tenemos tranquilidad" de que el TLC con China no "vulnera, erosiona, ni quiebra nuestra organización", dijo el presidente ante el Mercosur.

El presidente Luis Lacalle Pou habló en la reunión de jefes de Estado y delegaciones de los países miembros y asociados del Mercosur, en el marco de la cumbre del bloque que se celebra en Paraguay este 20 y 21 de julio.

En su alocución, el mandatario destacó y suscribió las palabras del canciller brasileño, Carlos França, que en la reunión de ministros celebrada ayer apunto a la necesidad de la "modernización y flexibilización" del bloque.

"Es ahí donde Uruguay está haciendo hincapié. Esa es la necesidad que nosotros tenemos que comprenda el bloque. Como dice el presidente Alberto Fernández, está claro, la espalda es mucho más ancha con el Mercosur", sostuvo Lacalle retomando lo que su par argentino remarcó sobre la importancia del bloque en el contexto geopolítico actual.

"Por supuesto, por los atractivos que aquí se manifestaban en este mundo tan incierto que necesita alimentos y energía. Y aquí estamos todos convencidos de que (el Mercosur) es el epicentro mundial de ese desarrollo", agregó.

"Nosotros tenemos la inmensa tranquilidad de que en estos foros, aunque virtuales, y después en visitas mano a mano —de esas que uno tiene tiempo para conversar, para bajar la presión de la exposición pública—, a todos les contamos cuál es el sentir nacional, el sentir oriental, uruguayo y hacia donde entendemos que tenemos que ir", pronunció.

Lacalle recordó que hace pocos días se terminó el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el TLC.

"Por supuesto que, avanzada esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur, es ir todos juntos. Uruguay no se va a amputar (la oportunidad), porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, es una iniciativa de tres gobiernos para atrás. Para ser claros, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno", expresó.

"Avanzar en este sentido y si podemos con los socios mejor. Y, por eso finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí si, a ser un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. Insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona ni quiebra nuestra organización", comentó Lacalle.

"Decía el presidente Fernández, que hace dos años salía en los diarios eso (el anuncio de Uruguay de su interés de negociar con China) y acá estamos. Y si vamos para atrás estoy seguro de que lo dijeron más veces. Va a estar otro presidente argentino, otro presidente paraguayo, otro brasileño y otro uruguayo acá y el Mercosur va a seguir existiendo", sostuvo el mandatario uruguayo.

Lacalle dijo que eso será posible si los países se entienden, se cuidan y se comprenden. "Y eso es lo que el Uruguay hoy viene a decir. Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso", manifestó.

"Y además, seguramente avancemos con otros países y con otros bloques, tenemos una agenda para avanzar con otros países y otros bloques. Y desde ya decirle a los colegas del Mercosur, que vamos a informar inmediatamente se tome la decisión de ese avance, como hicimos con China, lo vamos a hacer con otros países y otros bloques", aseguró.

"Me quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto que lo repitió un par de veces. Que es el concepto de protegernos. Al fin y al cabo el presidente viene a ser el padre de una gran familia. Y tiene que generar amparo y protección, de eso se trata. Y a mi no me cabe la mejor duda, que la mejor manera de protegernos —o, discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional—, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur, son los que les comentamos", concluyó el presidente.

El Mercosur hacia adentro

El presidente celebró el acuerdo entre el Mercosur y la República de Singapur anunciado este miércoles en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

"Nos genera ansiedad el escaso avance con la Unión Europea, socio natural, histórico y de futuro para este bloque", dijo, a su vez.

El mandatario también se refirió a las relaciones bilaterales entre los países del Mercosur.

"Celebramos la agenda bilateral entre los países miembros, con Argentina, el cuidado y monitoreo de nuestros cursos de agua, por ejemplo. El sueño del puente Bella Unión-Monte Caseros, que esperemos poder avanzar a través de organismos internacionales de crédito. La venta de energía en estas semanas a la República Argentina", dijo.

"Con Brasil, hace pocos días, se firmaban temas bilaterales sobre zonas francas, acompañamos el Arancel Externo Común que proponía la República Federativa del Brasil. Estamos avanzando en una obra que nos genera muchísima ilusión, como es la obra de la navegabilidad de las lagunas, obra en territorio brasileño completamente realizada pero que sería de gran progreso para nuestro país, así como tenemos también la interconexión de energía. Le hemos exportado a Brasil el año pasado una cantidad importante", apuntó.

Sobre la relación entre nuestro país y Paraguay, Lacalle dijo que "tenemos geopolíticamente temas que nos complementan".

"Uruguay tiene el sueño de ser la salida al mar de Paraguay. Un país que se desarrolla y un país que crece. Y tenemos esa vocación conversada con presidentes, agentes del Estado y también empresarios de ambos países", expresó.

