Fernández y la flexibilización del Mercosur: “No me niego en nada a analizar todo”

Política

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, elaboró su discurso en el marco de la reunión de mandatarios de la Cumbre del Mercosur, que se está desarrollando en Paraguay y en la que Uruguay tendrá la presidencia pro tempore. El mandatario hizo énfasis en sus palabras en la covid-19 y cómo se está organizando el mundo luego que se diera la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Un mundo que se divide, una guerra desatada por la invasión Rusa a Ucrania, Europa que queda en el medio del debate, Estados Unidos desde la OTAN sosteniendo esa guerra, Ucrania padeciendo y el mundo hambreándose. Porque cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra lo que hay que tener en claro es que salieron del mercado millones de toneladas de trigo, cereales, de aceite de girasol, que el 75% se consume en Europa que viene de Ucrania, y que el hambre empieza a ceder al mundo entero”, indicó.

En base a esa falta de alimentos, se suma la falta de energía por la falta de ventas de petróleo o gas ruso al resto de Europa, al tiempo que la inflación en esos países aumenta de tal forma que los salarios no pueden emparejarse. Fernández, en ese marco, expresó que el Mercado Común del Sur (Mercosur) debe darse cuenta en el mundo en el que está porque, de lo contrario, “nos vamos a equivocar mal”.

“Vivimos en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. Frente a semejante realidad, ¿no tenemos que reaccionar del algún modo? ¿No tenemos que ver cómo nos protegemos, cómo nos garantizamos que no nos ocurra? ¿no es ese el deber que nos cabe? Tenemos una enorme suerte, que es que América latina es una zona de paz. A la guerra no nos convocan, el continente más desigual, pero sin vocación de guerra. Eso es una gran ventaja en los tiempos que vivimos, pero las guerras del norte vuelan balas y en el sur vuela el hambre. Eso no nos podemos seguir permitiendo”, sostuvo.

“Todos queremos la paz, no escuchado ningún país de América Latina promover la continuidad del estallido bélico que se ubica entre Rusia y Ucrania, pero lo que debemos querer es un continente más justo, más equilibrado, más igualitario. Un continente que actúe con más inteligencia, donde podamos hablarnos mucho más y tomar decisiones de conjunto porque el mundo que se viene es el de las regiones, no de los países y debemos hacer mucho más fuerte nuestra región y fuerte el Mercosur para que la CELAC sea más fuerte”, añadió.

Una doble preocupación/oportunidad

Según el presidente Argentino, durante sus viajes a Europa se plantearon dos grandes preocupaciones. Una, de dónde sacar los alimentos, y la segunda de dónde sacar la energía. Esas dos preocupaciones, entiende Fernández, son dos oportunidades para la región por la capacidad de generar alimentos y los recursos naturales para obtener energías renovables.

“Tenemos por delante una oportunidad formidable para ir por un mundo hambriento. Una oportunidad única, si es que sabemos podemos ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad. Además, éticamente tenemos el imperativo moral para ponernos de acuerdo para producir el alimento que el mundo necesita. También podemos ser grandes proveedores de energía, porque el gas falta, los hidrocarburos faltan, todos esos precios se potenciaron, pero ¿qué nos pasa? Resulta ser que entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio que hay en el mundo, ¿qué pasaría si nos ponemos de acuerdo con trabajar en una unión del litio que nos permite producir y darle el litio que el mundo necesita y está demandando?”, opinó.

“Tenemos en Chile, Argentina y Uruguay la posibilidad de hacer hidrógeno verde. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con ver cómo potenciamos nuestro esfuerzo y proveemos a Europa el hidrógeno verde que está demandando ahora? Tenemos en Argentina la segunda reserva de gas no convencional que nos permite exportar gas al mundo en cantidades inmensas, por qué no nos ponemos a trabajar juntos, ¿por qué no convertimos esos proyectos en proyectos del Mercosur?”, cuestionó.

No obstante, Fernández reconoció que no puede escapar a discutir las “asimetrías” que tienen Uruguay y Paraguay con Brasil y Argentina, afirmó que “no quiere hacerse el distraído” y que hay que resolverlo.

“Eso hay que resolverlo, por eso, propongo por qué no debemos hacer juntos donde ustedes sean socios y también ganen. Se van a beneficiar porque ese gas a ustedes les va a llegar como gas natural cuando terminemos los gasoductos que estamos construyendo, pero ¿por qué no pensamos en este esfuerzo común? De ese modo, eliminar las asimetrías que existen y que a mi no me gusta explotar asimetrías porque en una sociedad donde uno gana mucho y el otro pierde no es una sociedad y yo quiero una sociedad que todos ganen”, consideró.

“Ahora, en este escenario tan difícil lo único que pido a todos que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione de buscar soluciones individuales, de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí porque todo eso es de corto aliento. No me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar en eso que mi querido Lacalle Pou llama flexibilizar el Mercosur. No me niego a nada porque me doy cuenta de que estoy viviendo en un mundo que está cambiando y que en ese cambio estamos caminando en la cornisa y yo no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa, quiero que sigamos juntos transitando este camino y que lo superemos juntos”, admitió.

Para Fernández, “el mañana siempre es mejor” y eso se puede “empezar a construir hoy” con unidad y con “otra lógica”. “Podemos hacernos partícipes de lo que el otro está haciendo. Hagamos todo esto sabiendo que estamos en un continente donde la democracia funciona, está convulsionado, Argentina económicamente, Chile con una reforma constitucional, Colombia acaba de vivir un proceso electoral, Bolivia sigue con su plan de desarrollo equilibrado y maravilloso, Brasil está iniciando un proceso electoral, por qué en este momento no nos concentramos en ver cómo mancomunamos esfuerzos en un mundo que ha entrado en guerra que no sabemos cuándo termina, cuánta miseria va a deparar y unimos esfuerzos para que sea lo menos dolorosa posible”, reflexionó.

“Así como lo hicimos con Singapur, que fue posible, si existiera la posibilidad de que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, por qué no lo analizamos juntos, porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes de Brasil, va a ser mucho más fuerte. Y tengamos presente que tenemos entre los cuatro un país que tiene otra relación comercial. Por qué no pensamos en nosotros, en un espacio único”, puntualizó sobre el Tratado de Libre Comercio del Mercosur con China.

Finalmente, Fernández dijo a los mandatarios presentes que les tocó gobernar “en el peor momento de la historia”, pero a pesar de eso pretende que “no haya sido en vano” y que “sirva para algo”, por lo menos para fortalecer el Mercosur y estar “más unidos que nunca”.

“Unidos somos más fuertes, somos un continente que damos cátedra a todo el mundo. Por qué no aprovechamos esa potencia que tenemos para empezar a escribir otra historia, otro Mercosur que nos haga trabajar juntos, donde nos prestemos las potencias que somos y seamos más potentes. Los invito a pensar en eso y no en lo que algunos diarios titularon hace dos años cuando Luis habló de su idea de pensar en China: ‘El Mercosur se muere’. El Mercosur debe vivir muchos años más, vivir siempre, y América Latina y el Caribe deben estar unidas de una vez y para siempre porque el mundo geopolítico ha cambiado”, expuso.

“Si creemos que cada uno puede salvarse por si solo, solo no habrá aprendido la enseñanza del papa Francisco: ‘Nadie se salva solo’”, concluyó.