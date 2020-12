La respuesta de Radi al audio de Ramón Méndez, que lamentó el "desgraciado incidente"

Política

El senador frenteamplista Enrique Rubio manifestó que lo dicho por Méndez es "una opinión personal" que "no representa políticamente" a su partido.

Por Federico Laitano

federicolaitano

El líder del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, emitió un breve comentario en respuesta al audio viral de Ramón Méndez, quien fue director de Energía durante el gobierno de José Mujica y fue uno de los coordinadores de campaña de Daniel Martínez en 2019.

En el audio, consignado por el semanario Búsqueda, Méndez afirmaba que la situación sanitaria por el coronavirus es peor a la anunciada por el gobierno y acusó al GACH de "hacerle los deberes" al gobierno.

Además, apuntó contra el propio Radi, al que acusó de haber "arreglado" con el actual gobierno, influyendo en la creación del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud Humana que se incluyó en la Ley de Presupuesto votada este miércoles en el Senado.

Montevideo Portal accedió a una respuesta escrita de Radi sobre la creación de este programa. En el comentario, el líder del GACH explicó la creación del proyecto en ocho puntos.

Comenzó con la aclaración de que en 2017 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) le solicitó "el desarrollo de un programa a 10 años en el área de alimentos y salud humana".

En consecuencia, durante 2017 y 2018 "se trabajó fuertemente con el gobierno de ese momento para generar una propuesta" para llevar a cabo entre el gobierno y la Univerisdad de la República (Udelar).

Radi afirmó en el mensaje que tanto las autoridades universitarias del momento como las actuales estuvieron informadas del proyecto y "se elaboraron textos de convenio que fueron aprobados".

Entonces, el gobierno anterior "decidió solicitar un préstamo" al Banco Interamericano de Desarrollo "que fue aprobado en 2019".

Sin embargo, en febrero de este año las autoridades del gobierno saliente le informaron que la concreción del programa pasaría a la órbita del gobierno entrante.

"Una vez iniciado el nuevo gobierno se nos indicó que se trataría de apoyar el proyecto en convenio con la universidad pero funcionando en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)", apuntó Radi en el mensaje y luego añadió que "en el caso de que avance y el presupuesto quede votado se deberá hacer un convenio que firmará la Udelar con el MGAP y otros ministerios y también con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria".

Finalmente, Radi apuntó que el proyecto tiene cuatro ejes de trabajo. Uno de ellos es la "generación de un posgrado en alimentos y salud humana", otro es la "generación de nuevas infraestructuras de investigación para el área", otra es la "captación de recursos humanos nacionales y repatriados" y el último es la "articulación con el sector productivo".

Desgraciado incidente

Montevideo Portal también accedió a un mensaje que Méndez compartió con algunos dirigentes del Frente Amplio, a quienes les aseguró que lamentaba "profundamente" que su audio "haya salido" del ámbito privado, ya que afirmó que lo hizo en un grupo de amigos.

"Tanto la forma como el contenido de dicho audio son los propios de una conversación estrictamente privada entre amigos preocupados por la situación del país. Más allá de que he sido una víctima de esta situación, lo que me ha dejado un importante aprendizaje sobre el uso de las redes sociales, lamento el involuntario impacto negativo que la difusión de este audio pueda haber tenido sobre terceras personas mencionadas en el mismo", añadió.

Méndez calificó la viralización de su audio como "desgraciado incidente". Finalmente, deseó "que la ciencia reciba el apoyo que necesita para seguir siendo pilar fundamental en la lucha contra la pandemia".

Palabras de él

Consultado por Montevideo Portal, el senador frenteamplista Enrique Rubio afirmó que lo dicho por Méndez es solo "una opinión personal" que "no representa políticamente" a su fuerza política.

"El Frente Amplio mantiene la actitud de cerrar filas en un momento terriblemente complicado para los uruguayos y para el país con el tema de la pandemia, simplemente aporta ideas y ayuda", apuntó Rubio.

"A veces la gente no se da cuenta de que con los audios y los comentarios que hace puede provocar un daño enorme en un tema absolutamente delicado. Por eso nosotros salimos inmediatamente diciendo que no compartíamos para nada y que ahí había un conjunto de afirmaciones, algunas muy temerarias, mezcladas con verdades parciales o preocupaciones, que lo único que hacen es generar situaciones de alarma y desconfianza y eso me parece absolutamente equivocado", añadió Rubio.

Además, el senador consideró que "la actitud que ha tenido el GACH" fue "algo notable".

Por otro lado, Rubio señaló que el próximo lunes se reunirá la bancada de senadores del Frente Amplio y se pondrán a consideración dos cosas: la primera es la postergación de la interpelación al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, debido principalmente a la aparición de algunos casos de coronavirus entre trabajadores del Parlamento.

En segundo lugar, se pondrá a consideración la posibilidad de crear una bancada bicameral sobre coronavirus "para poder pedir la información directamente a los participantes de primer nivel".

