Tecnología 5G en Uruguay: cuáles son los plazos que maneja el gobierno para su aterrizaje

El gobierno espera en marzo de 2023 abrir las ofertas del llamado a licitación para la asignación de espectro en la banda de 3,5 GHz, donde se desplegará la tecnología 5G en Uruguay, dijo a Montevideo Portal el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

La subasta para tres bloques de 100 MHz fue habilitada mediante un decreto emitido esta semana y ahora el Poder Ejecutivo apunta a acelerar un proceso por el que ya enfrentó reclamos de distintas empresas del mercado.

Dando por descontado que los eventuales oferentes priorizarán las áreas más pobladas para instalar la mayoría de las antenas, en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) esperan que la expansión de la tecnología sea en el corto plazo y que en menos de un año pueda haber al menos una antena 5G en cada departamento del interior, dijo Acosta y Lara.

“Para Uruguay esto es importante y por eso también establecemos condiciones muy acotadas en plazos para el despliegue, porque no sirve de nada que me compren el espectro, se gasten la plata en el espectro, y después no haya despliegue. Después se quedan con el espectro y demoramos cinco, 10 o 15 años en instalar las antenas”, explicó el titular de Dinatel, y agregó: “El Gobierno lo que quiere es que logremos terminar con la brecha digital para que exista lo más cercano al 100% del territorio con LTE y en casi todas las capitales departamentales por lo menos una antena 5G”.

El plazo inicial previsto por el Gobierno para habilitar la subasta era entre setiembre y octubre, pero el decreto que exhorta a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) a definir las bases del proceso fue firmado el martes 27 de diciembre.

De todos modos, el director de Dinatel informó que ya hay parte del llamado avanzado. Además, el decreto del Poder Ejecutivo adelantó algunos requerimientos.

Cuarto de siglo



El plazo de la concesión de uso de las frecuencias será de 25 años y cada participante podrá obtener como máximo la asignación de un bloque de 100 MHz. Además, el gobierno reservó uno de los bloques para Antel. Las ofertas por bloques de 100 MHz tendrán un precio base de US$ 28 millones. En tanto, si alguno de los otros dos bloques queda vacante, la empresa estatal podrá comprar el acceso.

El decreto también estableció que el adjudicatario deberá cubrir un mínimo de despliegue en tecnología 4G o 5G en un período de 12 meses.

Ursec tendrá 30 días para presentar al Poder Ejecutivo el pliego de bases y condiciones que regirá el llamado. En tanto, el procedimiento competitivo se realizará en el plazo tentativo de 30 días corridos desde la aprobación del pliego por parte del Poder Ejecutivo. En el marco de estos plazos, y bajo la intención de recobrar celeridad en el proceso, el titular de Dinatel es optimista con realizar la apertura de la licitación a inicios de marzo.

La extensión de la red

Acosta y Lara dijo que para el gobierno son “muy importantes” las obligaciones de despliegue mínimo en tecnología 4G y 5G que establece el decreto. El Poder Ejecutivo exige que en un período de 12 meses las empresas deben instalar un mínimo de 70 radio bases en el territorio por cada bloque. En los primeros 24 meses debe haber al menos dos estaciones bases en 10 departamentos del interior. Y, dentro de 36 meses, dos estaciones bases en todos los departamentos.

“Con esto vamos a lograr que en un período máximo de 36 meses vamos a tener 130 antenas que se van a estar poniendo en 4G y 5G”, dijo Acosta y Lara.

¿Por qué 4G y no solo 5G? El director explicó que el 5G es recomendable para zonas con alta concentración de personas.

“Hoy tenemos 4G en casi 91% del territorio. Con esta fuerte apuesta a que las empresas que compren estos bloques se les obligue poner esta cantidad de antenas, vamos a tener cerca de 200 antenas que van a reforzar notoriamente el acceso a 4G y que van a llegar casi a la totalidad del territorio”, afirmó.

La posición de Dedicado

La empresa Dedicado pretende participar de la subasta para 5G. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería asegura que está impedida.

En la misma línea que la cartera, Acosta y Lara considera que la subasta es para tecnología de telefonía móvil. “Dedicado, si bien tiene espectro para poder dar tecnología 5G, lo tiene bajo otra tecnología, que es fija. Con lo cual, si tiene interés en dar tecnología móvil, o sea internet móvil, debería pedir una autorización y el gobierno lo analizará en su oportunidad”, sostuvo. “Hoy no está autorizado para telefonía móvil”, remarcó.

Movistar y Claro

El director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay, y Paraguay, Alejandro Quiroga López, dijo este jueves al semanario Búsqueda que el marco establecido es “incompleto” y que “sale sin el consenso de la industria”.

Acosta y Lara afirmó que durante el proceso previo a la emisión del decreto hubo diálogo con las empresas Movistar y Claro, aunque del mismo modo destacó que, más allá de eventuales reclamos, la definición final de esas condiciones y otras del mercado de telecomunicaciones son una potestad política del Gobierno.

“Obviamente ellos hubieran capaz preferido que se les consultara muchísimo más, pero nosotros venimos barajando esto durante todo el año pasado. Evidentemente no podemos hacer lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que fijar las condiciones que pide el país. En ese sentido hemos escuchado a todas las partes pero la decisión política es una potestad del gobierno. Y creo que hemos escuchado a todos”, sostuvo. “Capaz que ellos pretendían tener una reunión más. Es un tema que va más por ellos. Acá se ha mejorado enormemente el proceso de competitividad en varios factores”, dijo al hacer alusión tanto a los precios de interconexión como a la portabilidad numérica que promovió el Poder Ejecutivo.

En su diálogo con Montevideo Portal, el director de Dinatel insistió en que el gobierno da “pasos firmes y concretos para mejorar la competitividad” en busca de mayores beneficios para las tarifas finales que reciben los usuarios.

La reserva para Antel

En la banda de 3,5 GHz hay tres bloques disponibles de 100 MHz cada uno. Esa banda es donde la tecnología 5G tiene mayor capacidad de despliegue. Las empresas van a poder competir por la asignación sobre una base de US$ 28 millones.

El gobierno resolvió que el espectro no tendría un valor cero para Antel, aunque sí le mantuvo la reserva. La empresa estatal pagará un promedio de lo que cuesten los otros bloques en competencia, o el precio base si los otros bloques quedaran sin adjudicar. En ese caso, una vez terminada la subasta, Antel tendría 30 días para explicitar si quiere comprar otro bloque más.

Dinatel justificó también la reserva de una parte del espectro para Antel como un mecanismo para evitar que una empresa multinacional pueda acceder mediante el proceso competitivo a la totalidad de los bloques y la estatal quede sin ninguno.

Uruguay neutral

Consultado sobre si existe alguna preferencia acerca del origen de la tecnología, el jerarca del Ministerio de Industria dijo que Uruguay sigue el principio de la neutralidad tecnológica.

“Uruguay no condiciona a las empresas a qué tipo de tecnología deben usar”, afirmó, y planteó que el Gobierno sí pone foco en determinadas condiciones de ciberseguridad, apuntó el funcionario.

