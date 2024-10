La respuesta de Orsi sobre con qué candidato prefiere debatir de cara al balotaje

Elecciones 2024

El candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se refirió este lunes en Telenoche a las campañas sucias, entre otros temas, a solo seis días de la elección nacional y 24 horas después del cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector de la coalición de izquierda al que pertenece el exintendente de Canelones.

El frenteamplista dijo con referencia a la denuncia falsa de Romina Celeste Papasso, que ocurrió previo a las elecciones internas, que este tipo de hechos se explican “por los cambios a nivel regional y mundial” que se han dado en las campañas electorales.

“Sabíamos que esas cosas pueden pasar y el clima al que uno está acostumbrado había empezado a cambiar. No íbamos a escapar. Desde que empezaron a existir las redes comenzaron a pasar cosas diferentes, pero nunca estás del todo preparado. Lo importante es no desviarse por el camino que uno viene y no entrar nunca en ese juego”, reflexionó el candidato.

Sobre la denuncia falsa, añadió: “Lo que pasa es que a veces hay hechos que te obligan. Al haberme denunciado en la Justicia por algo que no pasó, el hecho objetivo es que denunciaron. Tienes que hacerte cargo. Si bien uno se enoja y ofende, en el fondo lo primero que tienes que pensar es en salvar las reglas de juego y el clima”.

En este orden, el dirigente también fue consultado por la acusación de Andrés Ojeda sobre una “campaña sucia” en su contra en la que apuntó directamente contra el frenteamplista.

Ante esto, Orsi respondió: “Nunca entendí bien de qué estaba hablando y de que se trataba lo que planteó el candidato de que había noticias falsas. Entramos a averiguar y no vimos nada. Por supuesto que las campañas sucias son muy complejas y a veces en redes pueden aparecer cosas que no son las más convenientes. Sigo de verdad sin entender a qué se refería”.

Al principio, acotó Orsi, Ojeda “me acusó directamente a mí y después anunció que la denuncia iba a ser contra un asesor que tengo”.

La denuncia realizada por el candidato del Partido Colorado, que inicialmente se hizo el martes 15 de octubre, tuvo vari vaivenes e idas y vueltas.

En principio, el colorado denunció directamente a Orsi por “campaña sucia y fake news”, pero con el correr de los días fue matizando la acusación. La publicación de Ojeda surgió tras la difusión de un video que aparece como publicitado en redes sociales que muestra las fotos de una mujer rubia con las manos llenas de sangre y envuelta en un leopardo muerto.

Aunque el colorado negó que la mujer en cuestión fuera su pareja, eventualmente aceptó que la conocía.

Orsi también fue consultado sobre con quien preferiría debatir de los dos principales candidatos de los partidos de la coalición, si con Ojeda o con el del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

“Con el que sea, no importa. No hay problema. En este país nos conocemos y si todo sigue como hasta ahora un debate con el contrincante siempre es buena cosa. Enriquece”, dijo Orsi.

La obligatoriedad para los candidatos a presidente que compitan en una segunda vuelta fue establecido en la ley 19.827, una inciativa impulsada por el exdiputado colorado Fernando Amado.

“Declárase de carácter obligatorio la celebración de un debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que, no habiendo logrado la mayoría absoluta de votos requeridos para ser electos en la fecha establecida en el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, deban comparecer a una segunda elección, tal como lo establece el artículo 151 de la Constitución. El debate se realizará de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley”, señala la norma aprobada en 2019, que ya fue aplicada en la elección pasada.

