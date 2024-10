Video: así fue el tenso cruce entre Yamandú Orsi y el español Javier Negre en Pando

Elecciones 2024

Finalmente, el medio La Derecha Diario, que en su 50% es propiedad del comunicador y operador español, Javier Negre, que irrumpió en la campaña electoral en Uruguay hace una semana, fue divulgado este lunes.

El propio medio publicó en su página web el intercambio entre el candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y Negre en la previa a un acto en Pando.

Negre se acercó a Orsi y le comenzó a hacer preguntas vinculadas al kirchnerismo y otros temas, tal cual había adelantado el comunicador ahora radicado en Argentina.

Mientras Orsi saludaba a militantes frenteamplistas, Negre se aproximó al dirigente político y en primera instancia se presentó.

El intercambio entre ambos, que generó expectativa en los previo a su difusión por algunas de las expresiones hechas por Negre se dio de la siguiente forma:

Negre: Hola, soy Javier de España. Periodista español, he venido a seguir las elecciones.

Orsi: Un gusto. Encantado.

Negre: ¿Cómo ve las elecciones?

Orsi: Como todas las elecciones, son una fiesta de la democracia y como eso hay que tratarlas.

Pasados el saludo inicial y unos segundos después, Negre subió el tono de su cuestionamiento al candidato de la izquierda.

Negre: ¿Usted quiere exportar al kirchnerismo aquí, de la ruina y la corrupción?

Orsi: Como voy a exportar el kirchnerismo si yo no soy argentino. Eso los argentinos.

Negre: ¿Qué tantos encuentros con Cristina Fernández de Kirchner?

Orsi: Nunca la vi.

Negre: Pero usted dijo que Alberto Fernández era un clase A.

Orsi: ¿Usted me está preguntando a mí? Yo nunca estuve con Cristina Kirchner. Y lo de Alberto Fernández fue en un ping-pong, cuando recién había asumido, dije que era un político clase A. Logró ganar la elección.

La conversación siguió con acusaciones por parte de Negre vinculada a la reciente reunión del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, con Cristina Kirchner.

Negre: ¿Hay responsables del Frente Amplio que se ven con Cristina Kirchner?

Orsi: No tengo idea, pregúntele a ellos.

Negre: ¿Usted cree que Uruguay se merece la ruina y la corrupción del kirchnerismo?

Orsi: No sabía que había una lista kirchnerista acá en Uruguay. Usted está diciendo cosas que yo no dije. ¿Por qué me está diciendo cosas que yo no dije? ¿Cómo es tu nombre?

Negre: Javier.

Orsi: Javier, yo te voy a decir algo. Nunca estuve con Cristina Kirchner —lo interrumpe—. ¿Me dejás hablar? Nunca me reuní con ese instituto que mencionas. Yo fui a reunirme con Pedro Sánchez.

Visiblemente molesto después de las acusaciones y las interrupciones, Orsi siguió caminando hacia el lugar al que se dirigía, pero se frenó, dio vuelta y le extendió la mano a Negre.

Montevideo Portal comparó la versión que dio el español de forma pública sobre el momento de tensión y la que hizo llegar a los medios de comunicación el comando de campaña del candidato. Constatadas estas versiones, la reconstrucción de los hechos que difundió el comando del frenteamplista condicen mucho más con la realidad de lo ocurrido.

