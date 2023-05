La promesa de campaña que la Federación Rural le recordó a Lacalle Pou sobre un impuesto

Política

Con participación de varias autoridades del Gobierno, incluido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Federación Rural celebró este sábado el congreso anual número 106 de la gremial que concentra a diversos productores rurales.

En su declaración final, la Federación mencionó varios aspectos como la sequía y reclamó “la necesidad de generar un acuerdo nacional de políticas de Estado con foco en el aprovechamiento del potencial hídrico que tiene el país”. También se hizo referencia a la competitividad, el atraso cambiario, el conflicto de Conaprole y se reconocieron avances en la seguridad rural, entre otros temas.

Sin embargo, un reclamo particular fue expresado por la gremial sobre el final del comunicado, que el propio Lacalle Pou luego se ocupó de responder.

“Finalmente, una vez más, queremos recordarle al gobierno el compromiso asumido en la derogación del 1% a los semovientes. Impuesto injusto, burócratico y sin fundamento, haciéndonos rehenes de la falta de acuerdo entre gobierno central y las intendencias”, reclamó la Federación Rural.

El impuesto a lo semovientes grava las transacciones del agro, y aunque en otros períodos de gobierno el Poder Ejecutivo intentó eliminarlo por considerarlo no coherente con el sistema tributario vigente, quedó finalmente vigente por la presión que ejercieron las intendencias, ya que implica un ingreso directo para sus arcas.

La obligación nace en los casos de ventas realizadas en remates, ferias ganaderas, pantallas o demás operaciones en que intervenga un intermediario, consignatario o rematador público, que actúan como agentes de retención del impuesto y deberán entregar al gobierno departamental en un plazo de 60 días el monto retenido. El Poder Ejecutivo devuelve el importe de ese tributo a través una deducción en los pagos al Banco de Previsión Social (BPS).

En su discurso en la Sociedad Rural de Durazno, Lacalle Pou reconoció que en la última baja de impuestos que realizó el gobierno “no está lo del 1%”.

“Sí yo lo tenía en mi carrera hacia la (campaña) interna. Después no. Ahora, también, quiero decir que hace muchos años que la sociedad no se beneficiaba de una rebaja de impuestos. Nos criticaron la baja de US$ 150 millones de impuestos. Y parte de las bajas a esos impuestos van a empresas agropecuarias”, justificó Lacalle Pou, que además mencionó que hay 1.007 proyectos —que superan los US$ 500 millones— agropecuarios a estudio de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones “tras un giro que se hizo para favorecer” al agro.

