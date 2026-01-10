La primera infancia “presenta mayores niveles de indigencia”, según la IM

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) advirtió en el Presupuesto Quinquenal, el cual fue entregado el pasado jueves a la Junta Departamental, que la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del departamento.

Según el documento de exposición de motivos, al cual accedió Montevideo Portal, en 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que el 17,5% de la población montevideana vivía por debajo de la línea de pobreza, una cifra inferior al 19,4% registrado en 2023. No obstante, la comuna aclaró que el cambio metodológico que aplicó el INE en los últimos años implicó un ajuste significativo, ya que “reveló tasas de pobreza bastante mayores a las estimadas anteriormente”, al excluir del cálculo ingresos como el valor locativo de la vivienda o aportes vinculados a Fonasa y sanidad militar o policial. En el documento se señala que el impacto es más severo en la primera infancia, dado que “el incremento es más pronunciado entre las infancias menores de 6 años, que presentan mayores niveles de indigencia y pobreza”.

El análisis territorial realizado por las autoridades de la comuna capitalina muestra que la pobreza no se distribuye de forma homogénea en Montevideo. De acuerdo a la evaluación por Centros Comunales Zonales (CCZ), las zonas más alejadas de la franja costera este concentran una mayor proporción de hogares bajo la línea de pobreza. En algunos CCZ, más del 20% de la población se encuentra en esa situación y, en comparación con 2023, “siete CCZ empeoraron su situación” durante 2024, lo que refuerza —según la Intendencia— la incidencia de las desigualdades en el acceso a oportunidades dentro del territorio departamental.

En paralelo, el documento señala que el mercado laboral montevideano presentó pocas mejoras entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo período de 2024. La Tasa de Actividad —que mide la oferta de trabajo— aumentó 0,4 puntos porcentuales, mientras que la Tasa de Empleo —indicador de la demanda laboral— se incrementó 0,5 puntos porcentuales.

En el trimestre setiembre-noviembre de 2025, los municipios B, C, CH y E exhibieron un mayor dinamismo laboral, con tasas de actividad y empleo por encima del promedio departamental. En contraste, los municipios A, D, F y G presentaron un desempeño menos dinámico, con menores niveles de actividad y empleo y tasas de desempleo relativamente más elevadas, de acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

“Los objetivos estratégicos institucionales constituyen el marco de referencia para la definición de prioridades, planes, programas y asignaciones presupuestales que integran el Proyecto de Presupuesto Quinquenal. De este modo, se busca asegurar una relación clara y explícita entre prioridades políticas, planificación estratégica y recursos, fortaleciendo la capacidad de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas ante la ciudadanía y la Junta Departamental de Montevideo”, aseguran desde la Intendencia de Montevideo, con respecto al accionar que tomarán sobre las principales problemáticas de la capital.

