La premonición de la mamá de Lola Chomnalez: “Soñé con ella y me mostró tres fechas”

Policiales

Adriana Belmonte, la madre de Lola Chomnalez, contó este martes en LN+ de Argentina que tuvo un sueño premonitorio días antes de que la Justicia procesara con prisión al principal sospechoso del asesinato de su hija. El hombre fue procesado por “homicidio especialmente agravado” la semana pasada.

“Para mí Lola es mi despertar espiritual y tengo una conexión muy fuerte con ella. El día 10 de mayo soñé con Lola, que me mostraba los números 12, 18 y 19. Cuando desperté, les mandé un chat a los abogados preguntándoles si pasaba algo y me dijeron que estaban reunidos siguiendo el tema de las pruebas de ADN”, contó Belmonte en una entrevista con el programa Buen día Nación que conduce el periodista Luis Novaresio.

A las pocas horas de ese sueño, Leonardo David Sena de 39 años fue detenido en Chuy como principal sospechoso del crimen. La segunda prueba de ADN realizada a Sena coincidió con el ADN hallado en las pertenencias de la adolescente de 15 años, asesinada el 28 de diciembre de 2014 en Valizas.

Belmonte señaló que “el juez demostró que está trabajando”. “Queremos que la condena sea efectiva, que se vaya hasta las últimas consecuencias. Quiero saber por qué si él había violado en 2009 y tenía antecedentes de maltrato, violencia y reiteradas denuncias, ¿qué hacía en libertad en el año 2014?”, aseguró.

“Al principio pensaba que Lola no estaba muerta, que estaba fuera del país, soñaba con que me llamaba y cuando atendía se cortaba, fueron momentos que no puedo describir, yo estaba convencida que Lola estaba viva, hasta que su tío y su hermano me dijeron que la habían reconocido”, recordó la mamá de la víctima.

“Por momentos me ganaba la desesperanza, y agradezco no haber decaído en la fe, soy creyente. Tardé dos años para ponerme el caso al hombro, porque al principio iba a Rocha como en piloto automático. Dios quiere si uno quiere”, añadió.

Belmonte comentó que sus abogados (Juan Raúl Williman y Jorge Barrera) no les habían anticipado nada para no crearles falsas expectativas. “El abogado (Barrera) me llamó llorando cuando estaba viajando a Rocha. Y cuando hablé con la genetista, Natalia Sandberg (encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior) llorábamos las dos de la emoción”, expresó.

“Esto me cambió el semblante, me cambió la forma de dormir. Siento que ahora descanso en paz, Lola también porque es un ser de luz”, agregó.

Belmonte sostuvo que cuando se enteraron de la labor realizada por la médica genetista Natalia Sandberg, sintieron “la necesidad de agradecerle, porque su trabajo fue determinante para dar con el nuevo imputado”.