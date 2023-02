La fiscal Gabriela Fossati denunció a Fernando Pereira por difamación e injurias

Política

La fiscal Gabriela Fossati, que investiga el caso del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, denunció en Fiscalía por difamación e injurias al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.

Además de Pereira y Grille, la fiscal también denunció a tres usuarios de redes sociales.

Según informó VTV Noticias, Fossati se sintió agravada por declaraciones de Pereira, cuando cuestionó que la fiscal haya actuado de acuerdo con derecho al pasar de testigo a indagado al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal.

Pereira afirmó en el programa Desayunos informales de canal 12 que la fiscal “llamó a muchos testigos en el caso, y el único que pasó a indagado fue un miembro de la oposición”.

“Mirá que han pasado hombres del Gobierno con cercanía a Astesiano. No hay ninguna persona vinculada a la política [dentro del Gobierno] que haya quedado en condición de indagado. No sé si es animosidad, pero estoy convencido por lo hablado con abogados que [la fiscal] no ha actuado de acuerdo a derecho”, cuestionó Pereira.

Según pudo saber Montevideo Portal, en el caso de Pereira, la fiscal consideró que hubo una acumulación de agravios y cuestionamientos hacia Fiscalía, y en particular hacia su persona.

En el caso de Grille, el director del medio escribió más de una columna de opinión referida al caso Astesiano, tituladas: “Entre la cobardía de una fiscal y la hipocresía del sistema judicial” y “El derecho no puede ser torcido”.

En una de esas columnas, Grille afirmó que el juicio abreviado que condenó a Astesiano “salió rápido y barato” y que se sacrificó “la transparencia, el debate público, la igualdad ante la ley, el derecho del acusado, la justa valoración de la prueba y la exhaustividad de la investigación”.

En la nota del 17 de febrero, el columnista afirmó que, en un audio, Fossati habría mencionado que en el caso Astesiano “no se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”.

“Semejante audacia estaba lejos de lo que prometía la fiscal y desde ese momento era previsible que no se iba a imputar ni un delito a quienes tienen el suficiente poder para asegurarse la impunidad”, afirmó Grille, que transcribió en su columna otras aseveraciones en teoría realizadas por Fossati, y realizó otras acusaciones a la investigadora.

La denuncia de la fiscal fue presentada a través del Mesa de Entrada de Fiscalía, según supo Montevideo Portal.

