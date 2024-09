Internacionales

La esteticista de Fabiola Yañez afirmó que sus tratamientos no podían dejar hematoma

Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez, dio su testimonio sobre los hechos denunciados ante el fiscal Ramiro González este martes. Según informaron varios medios argentinos, Aguirre supo de las agresiones de Fernández contra la ex primera dama y pudo aportar información relevante para el caso.

La esteticista explicó que los procedimientos estéticos que recibió Yañez “son tratamientos que no son invasivos”. Aguirre se refirió a la época en la que sucedieron las presuntas agresiones y afirmó que a la ex esposa del político “no se le podía hacer ni siquiera un peeling porque ella estaba empezando con el tratamiento para quedar embarazada”. Además agregó que los tratamientos que le realizó no podían dejar hematoma.

Anteriormente, Fernández había afirmado que los moretones de Yañez habían sido a causa de una intervención estética. Pero, de acuerdo al testimonio de Florencia Aguirre, esta afirmación entraría en duda.

Además, la esteticista contó que en el año 2021 le consultó a la ex primera dama sobre sus hematomas y esta respondió que había sido Fernández “sin querer”.

La investigación del ex mandatario argentino logró un avance gracias a los testimonios de varios testigos que se presentaron ante el fiscal González. De esta forma, ha habido un progreso en la reconstrucción del orden cronológico de los hechos.

Entre los testigos se encuentran la periodista Alicia Barrios, el ex médico presidencial, Federico Saavedra, la ex secretaria de Fernández, María Cantero, y el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

Aun así, quedan pendientes otros testimonios relevantes como Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, y Sofía Pacchi, amiga de la víctima.