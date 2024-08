Explicamos: ¿qué sucedió entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez hasta el momento?

Internacionales

El mes de agosto significó, para Argentina, otro escándalo vinculado a la política. Esta vez, resultó en una denuncia por violencia de género por parte de Fabiola Yañez, la ex primera dama, durante los años que el expresidente Alberto Fernández y ella vivieron en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial. Luego de varias idas y vueltas, un proceso judicial acompañado de ruido mediático, filtraciones de chats, videos e imágenes, desde Montevideo Portal te explicamos qué pasó hasta ahora. Una breve guía para entender cómo está funcionando este caso tan complejo.

¿Cómo empezó todo?

María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, fue investigada junto a su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, el expresidente y otros empresarios y personas vinculadas a su gobierno. La razón: una causa penal por manejo de seguros de dependencias públicas durante el gobierno de Fernández.

Enmarcado en esa causa, que todavía nada tenía que ver con Yañez, se ordenó hacer un peritaje de las comunicaciones de Cantero. Así es como se encontraron mensajes entre la secretaria del entonces presidente y su marido, que son prueba de que ella hacía gestiones para favorecer los negocios de su marido con el Estado.

Pero, en todas estas comunicaciones, la Justicia se enteró de una situación desconocida: mensajes de parte de Yañez a Cantero, en los que ella daba cuenta de la violencia física que sufría por parte de Fernández mientras que vivían en la Quinta de Olivos.

Según fueron revelando fuentes a distintos medios argentinos, en un comienzo, en las conversaciones con Cantero aparecieron cuatro fotos con Yañez golpeada. Así fue como la causa judicial que indaga un posible tráfico de influencias de Fernández a favor de ciertos brokers de seguros generó nuevas líneas de investigación.

Con esa situación enfrente, el juez del caso de los seguros (la otra causa por la que se investiga a Fernández), llamado Julián Ercolini, abrió un expediente reservado. Se contactó con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y con el abogado Juan Pablo Fioribello, que fue defensor de Yañez en otras causas y ya ha asesorado jurídicamente a Fernández. La intención era ponerse en contacto con ella y ponerla en conocimiento de los chats, para consultarle si quería presentar una denuncia.

En ese entonces, Yañez aceptó la existencia de los chats y dijo que se trataba de una discusión de pareja y que no quería hacer una denuncia. Como se habría tratado de un delito en una instancia privada, si la víctima no hubiera presentado una denuncia, la Justicia no podía intervenir.

A comienzos de agosto fue que se dieron a conocer estos chats en la prensa argentina y cuando comenzó a circular la mediatización del caso. En entrevistas, Fioribello contó que Yañez le decía que los chats eran un desahogo y que no hubo golpes. El expresidente, según narró a La Nación, confirmó la versión de Yañez y llegó a alegarle que él jamás le pegó a una mujer.

El expediente, entonces, se archivó porque no existió una denuncia por parte de Yañez.

Pero el 6 de agosto de 2024, todo cambió: efectivamente, Fabiola Yañez pidió declarar para denunciar a Alberto Fernández por violencia de género desde España (a través de videoconferencia). Enseguida, el juez federal Ercolini dispuso medidas de restricción y protección de carácter urgente. Estas incluyeron la orden al expresidente de que no se acercara a ella y, además, se le prohibió salir del país.

¿Qué dice Fernández de todo esto?

Fernández ha dicho públicamente, en reiteradas ocasiones, que la denuncia presentada por Yañez es falsa y que alguien la motivó a hacerlo. El 6 de agosto, a través de su cuenta oficial de X, Fernández publicó un comunicado oficial defendiéndose de la acusación.

“La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas”, escribió, y agregó contra el final: “Aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Además, el expresidente dio una entrevista al diario El País de España y allí también se defendió públicamente. Ha dicho que los golpes que muestra Yañez en las fotos viralizadas son debidos a un tratamiento estético.

¿Qué ha dicho Fernández sobre género hasta el momento?

A partir de la denuncia, comenzó a viralizarse un supuesto historial de violencia por parte de Fernández a otras mujeres y varias contradicciones en su discurso defensor del género femenino.

Por ejemplo, antes de ganar las elecciones en 2019, durante un debate presidencial, Fernández se refirió a la relevancia de los colectivos feministas. En esa instancia fue cuando aseguró que crearía el Ministerio de las Mujeres.

El 8 de marzo de 2022, dos años antes de que Yañez lo denunciara por violencia de género, Fernández encabezó un acto por el Día Internacional de la Mujer en José C. Paz, donde declaró “inadmisible” la desigualdad de género y pidió “denunciar a los violentos”.

“Es inadmisible que esa desigualdad exista. A nosotros como hombres debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Y, por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer”, dijo en aquel acto.

También volvió a circular un video de 2018, de cuando Fernández era precandidato y uno de los temas que rodeaban su campaña era su carácter violento en redes sociales. En ese video se muestra un altercado, filmado por una cámara de seguridad, donde él y Yañez se encontraban sentados en una mesa en un restaurante en Puerto Madero. Allí, un hombre se le acerca a Fernández y este se para, lo pecha. El video termina cuando el hombre cae al piso. En aquel entonces, Fernández lo había desmentido frente al diario Perfil.

Y se compartieron nuevamente respuestas agresivas del expresidente en X. Un caso fue en 2016, cuando al ser tildado de misógino por una usuaria, él respondió: “No sabés discernir una broma de algo serio. Sos una intolerante. Una perfecta imbécil. No por mujer, solo porque lo sos”.

En 2017, dos años antes de asumir como presidente, Fernández hizo una publicación en la que calificaba al escritor Federico Andahazi de “miserable que quiere competir por el boludo del año”. Una usuaria respondió y, a ello, Fernández dijo: “Nena, no es algo que me inquieta lo que vos creas. Mejor aprendé a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto”.

¿Quién más está involucrado en el caso?

En el marco de su presentación realizada ante la Justicia, desde Madrid, Yañez hizo referencia directa a exfuncionarios como Federico Saavedra, Ayelén Mazzina, Juan Pablo Biondi y Cecilia Hermoso. Aludió, además, al diputado Facundo Manes, en cuya clínica se trató Yañez.

¿Cómo se conocieron Yañez y Fernández?

Fabiola Yañez es nacida en 1981, lo que significa que es 21 años menor que el expresidente Fernández. Se licenció en periodismo por la Universidad de Palermo, donde Fernández dio una charla cuando Yañez era estudiante. Antes de terminar su carrera, Fernández le dio una entrevista a Yañez para su tesis y allí cruzaron teléfonos para quedar en contacto.

Tras esa situación, él la llamó para tomar un café y tener una primera salida con tintes románticos en 2013. Un año más tarde, comenzaron su relación formalmente. El 14 de mayo de 2016, la pareja anunció su compromiso en Instagram desde Francia, pero nunca fijaron fecha para casarse. Comenzaron a convivir tres años antes de que él llegara a la Casa Rosada.

Tras las elecciones de 2019, cuando Fernández fue elegido Presidente de la República Argentina, Yañez cumplió el rol de primera dama. En 2020 se la designó presidenta honoraria de la Fundación del Banco Nación Argentina.

En 2021 salió a la luz una foto en una reunión en la Quinta presidencial de Olivos por el cumpleaños de Yañez en julio de 2020. Según el contexto de aquel entonces, el festejo violaba el decreto que prohibía las reuniones sociales en espacios cerrados por la pandemia del covid-19. Hubo involucrada, incluso, una causa judicial.

El 11 de abril de 2022 nació Francisco, el primer hijo de la pareja y el segundo de Fernández. Cuando terminó el mandato, los tres se mudaron a Madrid, donde Yañez y Francisco siguen viviendo hasta hoy.

Antes del escándalo, se sabía que el expresidente estaba separado de hecho. Todavía vive en el apartamento que le prestan Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz en la torre River View de Puerto Madero.

¿Qué tiene que ver Tamara Pettinato?

El 9 de agosto se dieron a conocer más imágenes y capturas de pantalla que se habían filtrado desde el celular de María Cantero. Se concluyó que eran de agosto de 2021, época en la que Yañez estaba embarazada de Francisco. Las famosas fotos de la ex primera dama con el brazo y el ojo golpeado tienen este origen.

De allí también provino un video de un encuentro romántico en la Casa Rosada entre Fernández y la panelista Tamara Pettinato. Hija del músico y productor Roberto Pettinato, el expresidente la filma sentada en la mesa del despacho presidencial mientras escribe en una hoja con el sello de la Presidencia de la Nación.

AHORA | Difunden un polémico video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato tomando alcohol en la Casa Rosada: "Estamos enamorados"https://t.co/uI6K2tCsrX pic.twitter.com/nyoWSSsuiR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 8, 2024

Publicado por Infobae, Pettinato responde a preguntas románticas de Fernández en el video, a lo cual ella reacciona y muestra la hoja a cámara. El video cobró gran relevancia en redes sociales, en parte, porque la denuncia de Yañez incluye las varias infidelidades de Fernández, pero es esta la única que cuenta con este tipo de material filtrado.

Pettinato rompió el silencio en sus redes sociales, aclaró que los hechos no ocurrieron en pandemia y cuestionó: “¿una violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”.

¿Quién está a favor y quién está en contra de Fernández?



Uno de los primeros en reaccionar públicamente a lo sucedido fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Lo que veo es otra prueba más de la hipocresía del género”, dijo el funcionario en una entrevista radial en el programa Gambito de datos por Radio con Vos.

Desde entonces, la mayoría de las declaraciones públicas que han circulado hasta el momento han ido en contra de Fernández. Allí entran varios dirigentes políticos como el propio Javier Milei, actual presidente de Argentina, o la exmandataria Cristina Kirchner. Pero también aparecieron personajes inesperados, como Marcos Galperín, cofundador y CEO de Mercado Libre, diputados del mismo partido que Fernández y su oposición.

Pero, además, tras la denuncia de Yañez, el expresidente no dará clases de Derecho en la Universidad de Buenos Aires porque, según confirmó La Nación, su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos.

Además, a medida que se fueron filtrando más y más conversaciones, fotos y videos de la causa, los mensajes públicos en contra de Fernández han aumentado.

¿Por qué se dice que Fernández tuvo una crisis de salud mental?

Al final de la primera semana de agosto, se supo que Alberto Fernández estaba atravesando una crisis de salud mental. Intercambió mensajes con el político Luis D’Elía, y escribió: “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro”.

Según declaró la propia Yañez, le comunicaron que el expresidente había muerto durante esos días y en redes sociales se habló de intentos de autoeliminación. Lo cierto es que el hermano de Fernández se instaló a vivir con él en Puerto Madero, preocupado por su salud.

¿Por qué Fernández no quiere que el juez del caso sea Julián Ercolini?

Fernández pidió apartar Ercolini del caso porque entiende que hay enemistad entre ellos. Declaró que entiende que es una respuesta a una denuncia que él realizó por el viaje que Ercolini hizo al lago Escondido, en compañía de otros jueces.

El recurso de recusación es, justamente, el pedido de apartamiento de un juez en un proceso cuando una de las partes lo considera imparcial. A comienzos de agosto, la recusación por parte de Fernández fue rechazada por el propio magistrado, que dice que no existe tal enemistad.

La Cámara Federal de Casación también rechazó el pedido y, el 10 de agosto, se supo que la abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó un escrito para que la causa pasara a la justicia de San Isidro. El argumento sería que los hechos denunciados sucedieron en la Quinta de Olivos y que, por ende, son tribunales de esa jurisdicción los que tienen la competencia del caso.

Según La Nación, las ventajas de sacar la causa de la justicia de Comodoro Py es evitar que siga al mando el juez Ercolini.

¿En qué etapa está el proceso judicial?

El cambio de opinión de Yañez abrió una investigación penal, que se está tramitando de forma paralela a la causa de los seguros ya explicada, por la que Fernández está imputado.



Mientras tanto, el juez Ercolini pidió las medidas de seguridad y protección para Yañez en Madrid y solicitó al gobierno de Milei que reforzara la custodia a la ex primera dama. El gobierno nacional argentino dispuso el regreso del agente de la Policía Federal que se encargaba de custodiar a Yañez, luego de que ella declarara su desconfianza por una supuesta cercanía del efectivo policial con Fernández.

El 8 de agosto, Yañez designó como abogada a Mariana Gallego para enfrentar el proceso judicial tras su denuncia por violencia de género y hostigamiento. Esta reemplazará a Juan Pablo Fioribello, quien la había representado en otras causas.

Al mismo tiempo, Fioribello fue denunciado por violación del secreto profesional e incompatibilidad de sus asesorías ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por otro abogado.

Por esos días, especialistas de la oficina de asistencia a la víctima que depende de la Procuración General de la Nación se reunieron con Yañez para brindarle contención y explicarle los alcances del proceso penal. A esa altura, era el fiscal federal Carlos Rívolo quien llevaba adelante la investigación, delegada por Ercolini.

El 9 de agosto, Fernández designó como abogada a Silvina Carreira para que lo defendiera. Ese mismo día, la Justicia dispuso el secreto en la causa de Yañez y la fiscalía ordenó medidas de prueba reservadas. Sorteado el caso, recayó en Ercolini, pero en otro juzgado distinto al de la denuncia por los seguros. Además de Rívolo, actuará el fiscal Ramiro González.

Al día siguiente, la Justicia allanó el apartamento de Fernández e incautó su teléfono celular. La medida la ejecutó la policía Federal en Puerto Madero y rige el secreto de sumario.

El 11 de agosto, personal de Olivos reveló a La Nación que presenciaron violencia hacia Yañez y se definió que serán citados para declarar en la causa judicial. Al día siguiente, el 12 de agosto, no solamente Yañez hizo un posteo en Instagram agradeciendo los mensajes de solidaridad, sino que además presentó un escrito en el que pidió ser querellante (perjudicado por el delito) en la causa y que las agresiones comenzaron en 2016.

En ese escrito de 20 páginas, presentado ante el fiscal Ramiro González, Yañez detalla muchísimo más las presuntas situaciones de violencia, especificando maltrato físico y verbal, pero además reiteradas infidelidades por parte de Fernández. Apunta, puntualmente, contra la exfuncionaria Cecilia Hermoso.

En ese sentido, el fiscal se encuentra trabajando en un dictamen para tomar acción luego de ratificar la denuncia. Acusó a Fernández de “lesiones graves doblemente agravadas” y amenazas.

El pasado 15 de agosto, la exministra Ayelén Mazzina, exfuncionaria a cargo de la cartera de la Mujer, se presentó en la Justicia para negar que Yañez le hubiera pedido ayuda alguna vez.