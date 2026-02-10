La empresa dueña de Saint Germain y Piazza Italia declara una deuda de US$ 1,6 millones

Judiciales

La semana pasada, la empresa Produits de France SAS —conocida por sus marcas Saint Germain y Piazza Italia— se presentó a concurso voluntario porque no pudo afrontar las obligaciones de pago de sus inversores desde el pasado 31 de enero.

Produits de France SAS fue de las primeras en integrar la plataforma de financiamiento colectivo Crowder, que avisó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) el incumplimiento a los inversores y el capital correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables.

La emisión fue en octubre de 2024 y participaron alrededor de 300 inversores. Además, se dispuso una deuda de US$ 874.000 y los ahora damnificados debían tener una renta fija de 8% anual que se les pagaría en unidades indexadas. El plazo para abonar esta deuda era de 24 meses y vencía en abril de 2029.

Desde la empresa aseguraron que, debido a los impedimentos legales de reserva con los que cuenta Crowder, no tienen el detalle de cuántos inversores fueron afectados por los incumplimientos.

Actualmente, las marcas de Produits de France tienen 80 empleados y la compañía adelantó que la idea es que los locales sigan trabajando con normalidad. “Los créditos laborales tienen prioridad de cobro y están respaldados adicionalmente por el Fondo de Garantía del BPS”, añadieron.

Con respecto al concurso, cuyo síndico designado por la Justicia es la Liga de Defensa Comercial, en la solicitud hecha por Produits de France se estimó que el total de lo adeudado es de $ 64.399.594, lo que equivale a US$ 1.667.819, según la presentación del concurso al que accedió Montevideo Portal.

Cabe resaltar que la ley determina que ahora la sindicatura tiene 60 días hábiles para corroborar los créditos. En este lapso, se pueden descartar algunos, así como también la posibilidad de que existan nuevos damnificados que se presenten.

La cifra de la deuda declarada por la empresa corresponde principalmente a compromisos con inversores, aunque también implica algunos acuerdos laborales.

