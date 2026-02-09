Empresa del rubro gastronómico a concurso tras dejar de pagar a sus inversores

Judiciales

Montevideo Portal

La Justicia ordenó el proceso de concurso voluntario para la empresa Produits de France SAS, del rubro gastronómico, que había dejado de abonar a sus inversores. El decreto judicial se dio el pasado viernes, según informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal al acceder a la notificación judicial.

El síndico designado por la Justicia es la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y se espera que a comienzos de agosto se convoque a una junta de acreedores.

La compañía, reconocida en el mercado uruguayo por sus marcas Saint Germain y Piazza Italia, había dejado de pagar a sus inversores y, ante ese incumplimiento, Crowder comunicó al Banco Central (BCU) la situación y aplicó la cláusula de “plazo de cura” contemplada en el contrato de emisión. Este otorga a la firma un período de 45 días para regularizar su situación, sin que se active la exigibilidad anticipada de la deuda.

Como consecuencia de esta notificación, la plataforma procedió a suspender la cotización de los títulos de Produits de France SAS en su mercado secundario, medida que limita la compraventa de esos valores mientras se despeja el estado de la morosidad y se definen los pasos a seguir.

Además, Crowder convocó para el 13 de febrero de 2026 a una asamblea de obligacionistas, instancia en la que los inversores podrán deliberar sobre propuestas específicas, incluida la eventual exigibilidad anticipada de la emisión si así lo decide la mayoría de los tenedores.

Montevideo Portal