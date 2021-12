La conflictividad laboral subió en 2021: la distancia entre índice y "sensación térmica"

Locales

Esta semana fue histórica en términos de paros. La llama apagada de la refinería de La Teja el martes, la que dejó de flamear después de 48 años, es quizá el símbolo más evidente. Y al paro de la Federación Ancap debe sumarse el de los trabajadores del Puerto.

Consultado sobre estas protestas, el presidente Luis Lacalle Pou dijo el lunes que “ha habido una escalada de paros en todos los ámbitos del país”, y agregó que a veces el paro se usa “en exceso y quizás a veces no tanto por razones laborales, salariales o de condiciones de trabajo, sino por otros impulsos”. El mandatario fue consultado sobre si se refería a impulsos “más políticos”, y dijo que sí.

Quien le salió al cruce fue Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio. “Plantear que estamos asistiendo a un abuso sindical de las medidas, es simplemente un atajo antisindical”, publicó Pereira, y agregó que “el año 2021 es de los años con menor conflictividad de los últimos diez años, y el año 2020 fue el más bajo en 25 años”. El expresidente del PIT CNT hizo este planteo en Facebook en base al Índice de conflictividad laboral de la Universidad Católica (UCU).

Por su parte, Eloísa González, licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, y directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la UCU, el que se encarga de elaborar mes a mes el índice de conflictividad laboral desde 1995, explicó a 970 Noticias en radio Universal cómo elaboran el número y de qué manera deben leerse los datos.

“Al ser una tasa, el índice permite la comparación el tiempo. En cuanto a la metodología, medimos el número de conflicto que hay en un mes, las jornadas que se pierden con esos conflictos, las que se deberían haber trabajado, pero no se trabajan por ese conflicto, y el número de trabajadores que realiza paro”, dijo González.

Además de hacer un seguimiento de los conflictos en la prensa, en el Departamento de Estudios Organizaciones de la UCU contactan a los actores involucrados para conocer cuánta gente está involucrada en cada paro.

La caída de 2020 y el aumento en 2021



Ese índice revela que en 2020 la conflictividad laboral bajó a mínimos históricos, a 33 puntos, cuando en 2015 estaba en 84 puntos. Y en 2021 la conflictividad aumentó en comparación a 2020, pero no alcanzó el nivel de 2018, cuando el índice estaba en 61 puntos.

La pandemia, las restricciones en la movilidad y la incertidumbre generada por la crisis sanitaria explican los bajos niveles históricos de la conflictividad en 2020. “Los actores laborales no tuvieron una estrategia como en otros primeros años de gobierno”, planteó González, quien reclama “no olvidar que el índice es un número y permite ser comparado, pero siempre hay que mirar el contexto en que se desarrolla el número: el contexto económico, jurídico y qué cosas están pasando en el país”.

“En ese lugar es donde aparecen las dos visiones [la de Lacalle y la de Pereira], y que tienen que ver con qué nos da el índice estadísticamente, el número frío, y cómo se explica que a veces haya una sensación térmica muy superior a lo que el índice dice. En ese sentido, 2020 fue un año de conflictividad bajísima, y en 2021 decimos que aumentó la conflictividad -de hecho, está aumentando-, pero también es cierto que es muy inferior a otros años previos a la pandemia. Entonces, cuando a veces escuchamos algunas declaración de que aumentó muchísimo y que estamos en niveles altísimos, en realidad si lo comparamos este índice, que lo venimos haciendo desde el 95, con otros períodos tiempo y en otros segundos años de gobierno, no es cierto que el índice esté disparado totalmente; sí es cierto que vamos en ascenso, y que tiene que ver con que se va recomponiendo la actividad económica, la presencialidad está volviendo casi total, los trabajadores tienen más posibilidades de movilizarse”, agregó.

¿En 2021 se percibe una escalada de conflictividad? “Una escalada yo diría que no. Lo que sí hay es un conjunto de conflictos que son importantes por el impacto que generan: UPM, el puerto, Fancap. Hay conflictos que sin dudas son muy relevantes y tienen impactos que llevan a que sean muy discutidos y estén muy presentes en el imaginario colectivo. Entonces, parece contradictorio decir que la conflictividad no está tan alta, pero escuchás la tele o leés y ves este movimiento que va a en ascenso. Seguramente, la conflictividad siga aumentando, pero por ahora no estamos en niveles tan superiores como pareciera cuando ve y escucha estas cosas”, aseguró González.

El año pasado no hubo negociación colectiva en muchos sectores y se estableció un año puente. En junio de este año se vencían cerca de 180 convenios de salarios y en la mayoría hubo acuerdos.

La presentación anual del Índice de Conflictividad Laboral será el martes a la hora 18 en modalidad a distancia, por Zoom, y presencial (con aforo limitado) en la Universidad Católica. La conferencia, que se titula “Las relaciones laborales en 2021 y las perspectivas para el 2022”, estará a cargo de González y Graciela Mazzuchi, encargadas del Departamento de Estudios Organizacionales. Además, el informe será comentado por Juan Manuel Rodríguez y Juan Raso Delgue, dos catedráticos en relaciones laborales.

