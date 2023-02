La amenaza que explica el nuevo chat entre Nicolás Martínez y Alejandro Astesiano

Política

Una nueva conversación de WhatsApp entre el secretario del presidente, Nicolás Martínez, y el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, deja entrever que quien fuera el titular de la seguridad de Luis Lacalle Pou entregó los datos que figuraban sobre un hombre en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

El diálogo en cuestión, difundido este jueves en el Semanario Búsqueda, refiere a un hombre del pueblo Independencia, en Florida, al que Lacalle visitó el 2 de agosto pasado para inaugurar 23 soluciones habitacionales.

El 29 de julio, Astesiano le envió un audio a Martínez diciendo: “Nico, como vi que no había respuesta del Ministerio del Interior sobre el tema del loco este del 2 de agosto de Independencia, lo conseguí por otro lado, ¿ta? Ahí está toda la ficha de él. Si lo mostrás, ojo que está la barra… La gota de agua que dice quién fue que me lo pasó. A vos te lo cuento en una buena: me lo pasó el jefe de Policía de Florida”. Ante esto, Martínez contesta: “No, tranqui. Queda acá”.

En el entorno de Presidencia había preocupación porque un hombre había hecho circular que, durante la visita del presidente, iba a hacer algo de lo que Lacalle iría a “acordarse”. Sabían que la persona tenía medidas cautelares por violencia doméstica, con lo que se interpretó el hecho como una amenaza, dijo Martínez a Montevideo Portal.

A su vez, Martínez expresó malestar por la difusión de este audio, porque en su transcripción se omitió la referencia de Astesiano a quién era la persona (el “loco este del 2 de agosto de Independencia”), sin la que —sostiene— no se comprende la situación. “Se buscó su información porque había una amenaza al presidente”, aseguró. Agregó que él no manifestó “interés” en conocer los datos del involucrado, sino que se analizaba el tema por la presunta amenaza.

Desde el Gobierno también remarcaron que el jefe de Policía de Florida de entonces, José Manuel Azambuya (designado ahora director de Policía Nacional) —en caso de que efectivamente haya enviado la ficha del hombre—, cumplía su deber de funcionario público de entregar información útil a los efectos de preservar la seguridad presidencial, bajo el amparo del decreto 16/06.

El 2 de agosto, finalmente, el sujeto permaneció en su casa y no se concretó ningún intento de violencia hacia el presidente. Ese día, Martínez fue informado paso a paso del monitoreo que hacía del hombre el equipo de seguridad liderado por Astesiano.

