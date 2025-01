La “advertencia” del BCU por la falta de regulación de firmas de capitalización ganadera

Judiciales

Tras la crisis que surgió en los últimos días con el caso de Conexión Ganadera, el Banco Central del Uruguay (BCU) fue acusado por diversos actores, incluido el futuro ministro de Ganadería Alfredo Fratti, de haber sido omiso en su accionar ante la falta de supervisión de la empresa que captaba fondos de ahorristas y los volcaba a inversiones ganaderas.

En este contexto, el BCU emitió un comunicado este jueves en el que señaló que no estaba dentro de sus competencias legales el control o la supervisión de firmas que ofrecen invertir en ganado.

La institución argumentó que la línea de negocio de Conexión Ganadera, República Ganadera o de Grupo Larrarte, entre otras, son capitalizaciones ganaderas y no inversión financiera. Por lo tanto, la regulación y control de estas empresas no está dentro del marco legal regulatorio del BCU.

No obstante, en el comunicado se adjuntaron 10 archivos emitidos por el BCU en el que advertía sobre la falta de regulación que tenían este tipo de empresas.

“Se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular, que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos (televisión, radio, diarios, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación), convocando a invertir o ahorrar, en ganado o en productos agropecuarios y en algunos de los casos que han llegado a conocimiento de este Banco Central, se ofrece una rentabilidad mínima fija. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Financieros considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscriptas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control”, expresó el BCU en un comunicado del 3 de febrero de 2022.

En abril del mismo año, la Superintendencia de Servicios Financieros instruyó a que República Ganadera cesara “toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal a los efectos de financiar su actividad”.

En esta línea, el BCU divulgó la serie de advertencias realizada por parte de la institución y la instrucción dirigida a este tipo de empresas (se suman algunas como El Prestigio).

