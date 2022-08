La Yihad Islámica afirma que disparó más de 100 cohetes desde Gaza contra Israel

Internacionales

La organización Yihad Islámica anunció el viernes que había disparado "más de 100 cohetes" desde la Franja de Gaza contra Israel, como una "respuesta inicial" a los bombardeos israelíes contra el enclave palestino.

"Como respuesta inicial a la muerte del comandante Taysir al Jabari y de sus hermanos mártires, la Brigada Al Qods cubrió Tel Aviv, las ciudades del centro [de Israel] y las zonas cercanas a Gaza con más de 100 cohetes", indicó la rama militar de la Yihad Islámica, según informa la agencia de noticias AFP.

Por su parte, EFE destaca que milicias palestinas de la Franja de Gaza lanzaron este viernes múltiples cohetes hacia Israel en respuesta a una serie de bombardeos previos por parte del Ejército israelí contra objetivos de la Yihad Islámica Palestina (YIP), que causaron la muerte de al menos diez personas.



Los cohetes hicieron sonar las alarmas antiaéreas en numerosas localidades israelíes, tanto en las comunidades colindantes con la Franja como en el centro del país, y marcan la primera respuesta armada tras la amplia ofensiva aérea israelí.



Si bien el Ejército israelí no ha informado hasta el momento cuántos cohetes fueron lanzados hacia su territorio ni cuántos de ellos fueron interceptados por sus sistemas de defensa antiaérea, las alarmas sonaron de manera casi incesante en múltiples localidades en distintas partes del sur y centro del país.



La Yihad Islámica Palestina se adjudicó los lanzamientos, mientras que por ahora no hay indicaciones claras de que el movimiento islamista Hamás, que controla Gaza, se haya sumado a la respuesta armada.



Los servicios de emergencia israelíes informaron de que hasta el momento no han recibido informes de heridos tras el disparo de los cohetes ni se han difundido aún informaciones sobre posibles impactos en áreas pobladas de Israel.

La ofensiva “preventiva” israelí



Esto sucede pocas horas después de que Israel lanzara una ofensiva "preventiva" contra objetivos de la YIP en la Franja de Gaza, que causaron la muerte del número dos del grupo, Taysir al Yabari. Además, otros tres miembros de la Yihad murieron durante los ataques, según informó el grupo en un comunicado.



Los bombardeos israelíes se extendieron por distintas zonas de la Franja y alcanzaron tanto puestos de observación militares, un presunto sitio desde el cual se lanzaban cohetes y un edificio residencial en Gaza Capital, que según fuentes palestinas alberga oficinas de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales.



Los ataques del Ejército israelí en la Franja continuaron incluso después del lanzamiento de cohetes y alcanzaron también instalaciones presuntamente utilizadas por la Yihad para producir y almacenar armamento.



Esta ofensiva, bautizada por Israel como Operación Despuntar del Alba, fue descrita por un portavoz militar como un "ataque preventivo" tras la "amenaza inminente" de un ataque por parte de la YIP contra civiles israelíes.



La tensión en la zona comenzó el lunes tras el arresto por parte de las fuerzas de seguridad israelíes de un alto cargo de la Yihad en Cisjordania ocupada.



Desde entonces, las autoridades extremaron las medidas de seguridad ante un posible ataque de represalia y las ampliaron aún más hoy, incluyendo la evacuación de habitantes de las comunidades cercanas a Gaza, la movilización de miles de soldados en reserva y la apertura de refugios antiaéreos en todo el país.

En base a EFE y AFP