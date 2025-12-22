Locales

La Pastora, la “zona caliente” de Punta del Este que es escenario de peleas entre jóvenes

El prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, se refirió a las violentas peleas que desde hace unos meses se registran en el muelle de La Pastora, en la parada 3 de la playa Mansa, entre jóvenes. El pasado domingo, ocho mujeres resultaron detenidas —entre ellas, dos embarazadas—, tras un disturbio entre mayores y menores de edad.

En diálogo con FM Gente, el prefecto de Punta del Este sostuvo que La Pastora es una “zona caliente”, en la que tiene el objetivo de que “vuelva a ser un lugar de paseo y de familia, que sea disfrutado por todo el mundo”.

“Estamos teniendo disturbios, peleas y algún otro evento, en el que a veces son 20 contra 20 o 10 contra 10”, dijo Sorribas, quien admitió tener “carencia de personal”.

La Prefectura de Punta del Este ha optado por mantener varios efectivos en la zona de la playa Mansa. “La presencia asegura que si vas a hacer algo malo vas a terminar en la Prefectura. Ellos han elegido hacerlo igual. Se les habló, se les explicó, lo hacen igual y van a la Prefectura”, señaló.

En el caso de la pelea entre mujeres, Sorribas dijo que ocurrió en el momento por “diferencias” entre ambos grupitos, que terminaron en “golpes de puño”. El prefecto también dijo que los jóvenes no han atentado contra la autoridad, sino que “son eventos entre ellos”.

“El orden se mantiene y cuando se rompe se vuelve a mantener. Los eventos se siguen dando y seguimos actuando en consecuencia”, expresó.

El episodio generó la intervención de la Prefectura, lo que terminó con corridas y persecuciones a pie a algunas de las participantes hasta el otro lado del cantero de la rambla puntaesteña.

Una parte de los disturbios quedó registrada en filmaciones de personas que estaban en el lugar, que fueron divulgada por Cadena del mar.

Días atrás, otro episodio de violencia en la misma zona de esa playa había generado la intervención de la Prefectura, que, en esa ocasión, debido a los disturbios, puso a tres personas a disposición de la Fiscalía.