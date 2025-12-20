La Justicia imputó a tres personas más vinculadas al caso del clan “Los Albín”

Judiciales

Luego de que la Justicia imputara este viernes al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, líder del clan familiar conocido como Los Albín, por delitos como organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, la Fiscalía informó que tres personas más fueron imputadas.

A raíz de las incautaciones vinculadas al caso del “Betito” Suárez que realizaron las autoridades este viernes, la Justicia logró formalizar tres investigaciones.

Dos de los imputados deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva, uno de ellos por “depósito de estupefacientes especialmente agravado por tratarse de un hogar y organización de actividades de narcotráfico”, mientras que el restante fue imputado por “depósito especialmente agravado”, aseguraron desde el Ministerio Público a Montevideo Portal.

La última persona involucrada deberá cumplir con 90 días de prisión preventiva. Las autoridades formalizaron la investigación por “atentado especialmente agravado y lesiones personales ya que agredió a un policía en el momento que se practicaba la detención de uno de los primeros”.

