Detienen a cuatro personas vinculadas a Los Suárez tras varios allanamientos: los detalles

Policiales

La Policía realizó varios allanamientos en las últimas horas en varios puntos de Montevideo y logró detener a cuatro personas vinculadas al clan de Los Suárez, una de las bandas que maneja gran parte de la venta y distribución de drogas en la zona de Cerro Norte.

Los nuevos procedimientos se dieron en el marco de la denominada “Operación Iro”, que comenzó en el mes de noviembre y logró la detención y posterior imputación con prisión preventiva del líder del grupo criminal, Luis Alberto Betito Suárez.

El pasado 17 de diciembre, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas emitió una orden de detención para tres personas, requeridas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Todos ellos tienen antecedentes vinculados a esos ilícitos, además de por hurto, rapiña y homicidio.

Finalmente, este viernes lograron detenerlos. Las actuaciones policiales continuaron y el personal policial realizó tres allanamientos más, que lograron la detención de una mujer de 49 años que tiene antecedentes penales por un delito de fraude informático y delito vinculado a la comercialización de sustancias estupefacientes.

En total, los uniformados lograron incautar 997 gramos de cocaína, 1,36 gramos de cocaína rosa, $ 178.070, US$ 5.200, 17 vainas, una munición, un uniforme policial, tres vehículos —dos de ellos de alta gama—, documentos y teléfonos celulares varios.

Las actuaciones vinculadas a la primera etapa del operativo fueron el 4 de noviembre y permitieron detener a siete personas. En esa ocasión, se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo, que permitió la incautación de importantes sumas de dinero, armas, municiones, vehículos de alta gama, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y otros elementos claves para la investigación.