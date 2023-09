La IM responde a Chiesa por terrenos de la UAM y alerta que críticas perjudican el negocio

Política

La secretaria general de la Intendencia de Montevideo (IM), Olga Otegui, salió a responder a las críticas que formuló el director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, a la gestión de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM).

En diálogo con Montevideo Portal, Otegui defendió que la modalidad de comodato es la adecuada para el uso de los terrenos de la UAM, y señaló que la comuna plantea una cláusula a modo de “blindaje” sobre eventuales cambios a futuro en la unidad.

Además negó que el mercado tenga problemas financieros y alertó que la polémica generada en torno a la gestión puede tener repercusiones negativas para el negocio.

“La Intendencia está continuamente apostando a este proyecto. Y yo me pregunto: ¿las otras instituciones?”, dijo la secretaria general de la IM.

“Tenemos que seguir trabajando en el futuro de la Unidad. En tratar de que en las naves, donde hoy hay capacidad ociosa, que no exista. Y seguir creciendo cada vez más. Parte de la postura de poder crecer en esto es el mensaje que tenemos que dar. Nosotros tenemos que dar un mensaje hacia afuera incentivando a los distintos productores y comercios para que se vengan y se instalen”, dijo. “Cuando lo que generás es una polémica, ruido, y no generás seguridad, me parece que en el fondo se genera eso, cuando lo que se debe generar es certeza y mirar al futuro”, añadió.

Una polémica con historia

Otegui remarcó que el proyecto de la UAM surgió en el seno de la IM, así como su planificación y plan de financiamiento. Además también recordó el cambio de gobernanza que hubo en la Ley de Presupuesto, lo que generó una polémica entre en el Poder Ejecutivo y la IM en 2020, que luego derivó en una negociación y un acuerdo.

“Esto hizo que hoy en día tenemos que tener ciertos cuidados al tomar ciertas decisiones, porque por mi cabeza no hubiera pasado nunca que esto se pudiera cambiar de esta manera, a través de una ley sin diálogo ninguno, sin participación, y sucedió”, dijo.

“Lo que Chiesa está diciendo es que nosotros tenemos un balde puesto y no queremos dar las tierras. Lo que nosotros decimos es que esta situación resulta de algo que nosotros no definimos ni generamos, que fue la situación que nos pasó en la Ley de Presupuesto. Entonces, lo que estamos ofreciendo es un comodato por 30 años y sin costo. Un comodato que el directorio de la UAM acepta. Lo que se pone en este comodato es una cláusula, porque las circunstancias hacen que ahora tenemos que blindarnos, y es lo que estamos haciendo con una cláusula resolutoria que dice que, si el marco legal cambia, el comodato también queda sin efecto. Y esa cláusula resolutoria es lo que no quieren algunos integrantes del directorio de la UAM. No es que no quieran el comodato”, afirmó Otegui en su diálogo con Montevideo Portal.

“La cláusula la tenemos que poner porque nos tenemos que cuidar”, insistió.

Chiesa habló este lunes en entrevista con 970 Noticias de radio Universal sobre el reclamo de los productores para que los terrenos sean de la UAM. “Los terrenos son la central de la UAM. La UAM es una empresa privada que tiene que funcionar en forma eficiente, poder trabajar y endeudarse sin la necesidad de tener más apalancamiento del sector público. Pero, para eso, dennos la libertad de gestionar, de ser los propios dueños de su terreno. Hay un balde en la cabeza de decir no, porque no queremos, porque son nuestros”, dijo el director de la Granja del MGAP.

Ya desde al menos 2022, desde el Poder Ejecutivo nacional reclamaban que los terrenos fueran propiedad de la UAM, para dar mayor autonomía. Además, desde el gobierno advierten preocupación por la capacidad económica del plan de negocios del parque alimentario.

Otegui respondió que la IM tiene sobre el proyecto una perspectiva de futuro.

“Va más allá de la tenencia o de la gestión de la propiedad del suelo. Va en el proyecto en sí. Lo que nosotros no queremos es que se cambie la gobernanza como está, con los objetivos que tiene, las atribuciones de cada uno de los integrantes. Eso es lo más importante y lo que estamos cuidando”, afirmó al señalar que desde la IM apoyan la actual gobernanza y la integración del directorio, negociada en 2020.

Otegui también dijo que la UAM “está cumpliendo con todas las obligaciones financieras”. También explicó que se está analizando extender uno de los fideicomisos que tiene la UAM, que pasaría de 12 a 18 años. En esa negociación se pidió a la IM que pusiera otra garantía, según dijo la secretaria general municipal, y el gobierno capitalino planteó la posibilidad de que el Sucive fuera esa garantía.

“El Banco República no está pidiendo las tierras, como se ha dicho en algún momento”, señaló Otegui. “Pero, es más, en todo lo que estamos conversando ahora, tenemos la certeza de que no va a ser necesario. Porque los números dicen que con esta nueva estructura del fideicomiso alcanza”, añadió.

En la entrevista con radio Universal, Chiesa también habló sobre diferencias entre el presidente de la UAM y representante de la IM, Daniel Garín, y la secretaria general y delegada del Poder Ejecutivo, Adriana Zumarán.

Consultada al respecto, Otegui dijo que está en conocimiento de algunos de los episodios en lo que hubo diferendos, pero señaló que responden al día a día de la gestión. Y remarcó que, desde la IM, hacen una visualización macro del proyecto.

“Yo no entro en esa. Yo de lo que quiero hablar es de un proyecto que tiene una magnitud impresionante”, afirmó. Repreguntada sobre si conocía alguna situación, Otegui dijo: “En algunas situaciones me lo han planteado y me han dicho algunas cosas, pero es como se da en cualquier ámbito donde hay tantos actores y con diferencias. Y, sobre todo, donde estás todo el día”.

