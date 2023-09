Director de MGAP apunta a IM por gobernanza en la UAM: “Delirio” y “un balde en la cabeza”

970 Universal

El director nacional de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, dijo que el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y representante de la Intendencia de Montevideo (IM), Daniel Garín, “no ejecuta lo votado” en la interna del organismo, donde los productores y la secretaria general y delegada del gobierno, Adriana Zumarán, han votado en mayoría, pero en ocasiones no se aplican las resoluciones.

Chiesa dijo, en entrevista con 970 Noticias de radio Universal, que “la impronta de las personas complican la cuestión” y llamó a escuchar “a los productores”. En relación con Zumarán, indicó: “Lo que ha aguantado creo que no lo aguanta nadie”.

El jerarca señaló que, si no se encuentra una solución, “está en riesgo la UAM y el futuro de los productores” porque hay diversos temas “trancados”.

Según publicó El País, si la situación de endeudamiento se mantiene igual, el próximo año no podrán pagar la amortización de la deuda, y se está utilizando el fondo de reserva para enfrentar la deuda con el Banco República (BROU). Este fideicomiso del BROU es por 20 millones de dólares en Unidades Indexadas y tiene un plazo de 15 años, que pretenden extender a 24 años.

Chiesa dijo que “hoy se está pagando solo el interés y hay que empezar a amortizar esa deuda, porque la UAM se construyó en base 100% a endeudamiento, y ese endeudamiento lo va a pagar esta generación y mis hijos, porque es tan largo el proceso que esta mochila la termina pagando el productor y eso hace que se vayan cayendo”.

Con respecto a las críticas a la gestión de Garín, Chiesa puso varios ejemplos. “Si yo no quiero que UAM avance y armo un orden del día con temas, de qué café vamos comprar, es una forma elegante de frenar. O cuando el presidente es el que marca total oposición, o cuando es el momento de votar me paro y me voy, que es lo que está pasando, es complicadísima la situación. Hemos llegado a un nivel de delirio en este funcionamiento y realmente lo que ha aguantado Zumarán, creo que no lo aguanta nadie”.

“Quizás el tema se pueda solucionar con la salida de Garín y Zumarán, o con la intervención del Parlamento”, agregó. “Acá lo importante es escuchar a los productores, los funcionarios públicos estamos de paso, los operadores y las gremiales no deben estar al servicio del poder político”, expresó.

Sobre la diferencia en torno a la propiedad de los terrenos, que son de la Intendencia de Montevideo, pero que los productores plantean que los predios sean de la UAM, algo que la comuna discrepa y plantea entregarlos en comodato, Chiesa señaló: “Los terrenos son la central de la UAM. La UAM es una empresa privada que tiene que funcionar en forma eficiente, poder trabajar y endeudarse sin la necesidad de tener más apalancamiento del sector público. Pero, para eso, dennos la libertad de gestionar, de ser los propios dueños de su terreno. Hay un balde en la cabeza de decir no, porque no queremos, porque son nuestros”.

