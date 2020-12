La IM habilitó a conductores de ómnibus a bajar a quienes no usen tapabocas

Locales

El 13 de mayo de 2020, el exintendente Christian Di Candia firmó una resolución que disponía la obligatoriedad del uso de tapabocas para todos los usuarios del sistema de transporte colectivo de pasajeros que asciendan y permanezcan en las unidades.

Se estableció que la fiscalización sería realizada por parte del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Montevideo, "no recayendo dicha tarea en el personal del transporte".

En caso de detectar el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral que antecede, se procedería a la aplicación de las sanciones dispuestas en la normativa vigente.

La intendenta Carolina Cosse resaltó ayer la importancia de reforzar los controles en el transporte público en varios aspectos, luego de que un trabajo realizado por el Instituto Clemente Estable hallara muestras virales en 14.5% de las unidades analizadas.

Ayer, la intendenta modificó la resolución firmada por Di Candia. En el nuevo documento, se establece que "ante el aumento de casos positivos del virus COVID-19 que se vienen produciendo en las últimas semanas, se hace necesario reforzar los controles del uso del tapabocas de usuarias y usuarios del sistema de transporte colectivo, como forma de minimizar las posibilidades de contagio".

"A la vista de la emergencia sanitaria en la situación actual, corresponde modificar el numeral segundo de la mencionada resolución e incorporar un nuevo numeral", indica Cosse en el documento. El numeral segundo es el que establecía que la fiscalización debía ser realizada únicamente por los inspectores.

En la resolución se modifica este numeral. "El personal conductor, conductor/cobrador y/o guarda de las empresas operadoras del sistema de transporte, no permitirá el ascenso a las unidades de transporte colectivo de pasajeros a usuarias y usuarios del sistema que no estén haciendo uso de tapabocas, el que no podrán dejar de utilizar durante todo el viaje", señala.

"El no utilizar el tapabocas, o no hacerlo en forma correcta, mientras se esté utilizando el transporte público, dará lugar a que el personal de plataforma solicite en primer lugar, el correcto uso del tapabocas y en caso de que se hiciere caso omiso, quedará autorizado a exigir el descenso de la persona que está infringiendo la medida. En caso de que el pasajero se negare a descender o a utilizar tapabocas, el personal de plataforma detendrá el ómnibus y comunicará la situación al 911 y a la empresa operadora que rápidamente despachará inspección al sitio de ese recorrido, no reanudando la marcha hasta que personas sin protección y que se nieguen a utilizarla hayan descendido de la unidad según lo dispuesto en el Numeral 1o. de la Resolución No. 1894/20", agrega la resolución.

El nuevo documento establece de todos modos que la fiscalización será realizada por parte del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Montevideo, que en caso de detectar el incumplimiento de lo dispuesto procederá a la aplicación de las sanciones establecidas en la normativa vigente