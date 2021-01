La IM analiza la respuesta del MSP sobre la situación sanitaria para anunciar medidas

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este miércoles en rueda de prensa que la comuna capitalina no dio por cerrada la resolución sobre la extensión del horario de bares ni sobre ningún otro tema en el marco de la emergencia sanitaria, sino que "decidió no tomar una definición hasta no convocar al Comité de Emergencia" que, entre otros, está integrado por el Ministerio de Salud Pública.

La semana pasada, Cosse envió una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a quien le pidió un informe pormenorizado sobre la situación epidemiológica de Montevideo. La respuesta llegó este martes, anunció Cosse, motivo por el que miércoles y jueves serán jornadas de análisis. Posteriormente, la Intendencia de Montevideo (IM) se reunirá con el resto de los integrantes del Comité de Emergencia y dará a conocer nuevas medidas.

Sobre la respuesta, Cosse dijo que "una de las cosas que dice es que hay circulación comunitaria en Montevideo". "La situación nos tiene muy preocupados. Hemos analizado la situación, hemos hecho nosotros un análisis comparativo sobre cómo viene evolucionando en Montevideo comparado con cómo evolucionó en otros países y ciudades y cuáles fueron los efectos de determinadas medidas en otros países. Esta información es pública, se puede ver en el sitio del Banco Mundial, por ejemplo, que muestra con fechas distintos andamientos y uno puede ver qué pasa en los lugares después de que se toman determinadas medidas y qué pasa cuando no se toman. Así que realmente queremos verlo mañana en profundidad en el Comité de Emergencia".

"Realmente creo que todos tenemos que ser conscientes", añadió Cosse. La intendenta resaltó la labor que se realiza en ollas populares de diversos barrios de la capital: "Estamos hablando de esas realidades y toda esa gente está cocinando con tapabocas. Con un calor impresionante, cocinando con fuego con tapabocas. Si ellos pueden hacer eso nosotros lo mínimo que podemos hacer es usar el tapabocas, mantener la distancia, ser cuidadosos. Estamos en una pandemia como nunca antes había vivido el mundo. Uruguay no es la excepción".

Renta básica

Por otro lado, Cosse fue consultada sobre la asistencia económica que el Estado uruguayo dio a los sectores más vulnerados. "Sería bueno considerar el uso de una renta básica, un salario básico temporal", afirmó la intendenta.

"Hay que tomar medidas contracíclicas, no lo pienso yo solo, en todo el mundo se están dejando de lado temas fiscales en pos de entender la situación. Dentro de las competencias del gobierno de Montevideo, lo que nosotros podemos hacer es el plan de emergencia, es mitigar dándole más espacio a bares y restoranes, es ampliar los horarios de nuestras policlínicas. Nosotros tenemos que ver nuestras competencias, pero creo que sí, que hacen falta medidas nuevas para obtener resultados diferentes", expresó.

Además, Cosse recordó que la IM hizo un "esfuerzo adicional" para no aumentar el precio del boleto, algo que habitualmente se hace cada inicio de año.

