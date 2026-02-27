Locales

La Diaria inició la compra de las frecuencias de radio de M24: cuándo sale al aire

Montevideo Portal

La Diaria inició el proceso de compra de las frecuencias de radio 97.9 FM en Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM en Colonia.

Se trata de las emisoras en las que antes se emitía M24, que cerró a fines de 2025.

“Hoy, viernes 27 de febrero, hemos firmado un memorando de entendimiento con los vendedores y comenzamos la debida diligencia (proceso de auditoría realizado por abogados y contadores) que determinará la factibilidad de la adquisición y el precio final que pagaremos por la compra del 100% del paquete accionario de las radios por parte de La Diaria”, señaló el medio a través de un comunicado.

De esta manera se detalla que, si el proceso “concluye satisfactoriamente”, el contrato de compraventa se inscribirá ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) para iniciar el camino administrativo, lo que “llevará meses antes hasta su eventual aprobación”, indica el texto.

No obstante, en ese lapso La Diaria arrendará el uso de las frecuencias a sus actuales propietarios con el objetivo de “comenzar lo antes posible con las emisiones”, informó.

“Por tanto, estamos trabajando para que el lunes 6 de abril comience la emisión de la diaria Radio en FM, que se sumará a la emisión que ya ponemos al aire en nuestro canal de streaming en YouTube y en nuestro sitio web”, detalló el medio.

