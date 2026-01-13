M24 le ofreció tres frecuencias de radio de distintos puntos del país a La Diaria

Montevideo Portal
La Diaria inició las inició negociaciones para evaluar la compra de las frecuencias de radio actualmente operadas por M24 en Montevideo, Maldonado y Colonia, así lo informaron las autoridades del medio a través de un comunicado.
Según detallaron, en diciembre de 2025 los actuales propietarios de M24 se contactaron con La Diaria para ofrecerles la venta de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM de Colonia.
“Luego de analizarlo en las instancias colectivas, hemos resuelto iniciar las negociaciones para evaluar, con todos los elementos a la vista, la posibilidad de adquirir dichas frecuencias”, señala el comunicado.
“En caso de que diéramos este paso tan importante, nuestro propósito sería el de potenciar la diaria Radio, que hasta ahora sólo se puede escuchar en las plataformas digitales”.
