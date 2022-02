Jutep publicó en su web la lista de funcionarios omisos en presentar declaración jurada

Política

Montevideo Portal

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicó este miércoles, por primera vez desde que asumió el actual directorio, la lista de funcionarios y ex funcionarios declarados “omisos en su obligación de presentar declaración jurada de bienes e ingresos” antes del 11 de febrero del 2022.

La nómina difundida en la página web del organismo está integrada por un centenar de personas y en ella aparecen el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema; la directora general de Secretaría del Mides, Susana Pierri; Marcos Otheguy, director del Banco de Seguros del Estado (BSE), cinco diputados, fiscales, integrantes de la Dirección General de Casinos y de la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros.

Allegados al ministro informaron a Montevideo Portal que Lema (Partido Nacional -PN-) se retrasó unos días en presentar la declaración y tras la notificación de la Jutep, lo hizo este martes 15 de febrero.

Por su parte, Gustavo Borsari (PN), director de la Agencia Nacional de Viviendas, dijo al programa Punto de Encuentro de radio Universal que hace 30 años que presenta la declaración y que esta vez tenía agendado hacerlo este viernes.

A su vez, Otheguy (Frente Amplio -FA-) aseguró en diálogo con Montevideo Portal que es "incorrecto" que su nombre aparezca en la nómina, puesto que presentó la declaración jurada el 17 de setiembre de 2020 y aún no se ha cumplido el plazo de dos años para que deba volver hacerlo. El director del BSE le envió un mail a la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, solicitando que corrija la publicación.

El director de Antel en representación del FA, Daniel Larrosa, publicó en su cuenta de Twitter que presentó la declaración jurada en tiempo y forma a pesar de figurar en la nómina.

ACLARACIÓN - Presenté informe de declaración jurada a la JUTEP al ingresar a ANTEL y su vigencia es por 2 años. Debido a que mi nombre figura en una lista en omisión aclararé la situación ante la JUTEP.

Adjunto comprobante.?? pic.twitter.com/opNNyw41rG — Daniel Larrosa (@LarrosaD123) February 17, 2022

La difusión de la lista por parte de la Jutep responde a “lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 17.060”, que establece que “cuando el funcionario obligado no presentare su declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, se le notificará dicha circunstancia a través de su organismo de origen”, y agrega que “transcurrido un plazo de quince días hábiles y verificado su incumplimiento injustificado ingresará en la calidad de omiso”.

“La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comunicará la calidad de omiso al organismo en que reviste el funcionario, a efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes y de la retención prevista por el artículo 99 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, o en su caso a los organismos de previsión social correspondientes”, agrega la norma.

La presidenta de Jutep dijo en la mañana de este jueves en radio Universal que si los funcionarios no regularizan la situación, presentando la declaración jurada, los organismos que integran "deben" aplicar sanciones, como la retención de la mitad del salario.



La obligación de publicar la lista



La ley aprobada en 2019 establece que “los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente serán intimados en forma fehaciente por parte de la Jutep para que lo hagan en el plazo de quince días". En su artículo 6 agrega que "si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”.

La presidenta de la Jutep informó que por esta ley están obligados a presentar su declaración jurada 5.000 funcionarios públicos aproximadamente. Hasta 2019 estaban obligados a hacerlo los policías, aunque esa disposición dejó de tener efecto con la nueva ley.



"En caso de omitir la presentación de la declaración jurada al egreso de la función pública, el funcionario será sancionado con una multa equivalente a 50 UR (unidades reajustables)", por lo que hoy debería pagar $ 68.651.

"No obstante, el infractor tendrá el plazo perentorio de diez días corridos, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución de la multa, para presentar la declaración omitida. Si así lo hace, la multa se rebajará a la mitad”, agrega la ley.

“En el caso de que sea candidato a cargos públicos electivos y no presente la declaración jurada será pasible de una multa de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 11 BIS de la presente ley”, sostiene la norma.

Por último, la ley establece que “la Jutep mantendrá actualizada la información en su página web de los nombres, documentos de identidad, cargo, organismo y repartición de los obligados omisos”. Signorino reconoció en la mañana de este jueves que la Jutep, paradójicamente, estaba "omisa" en el cumplimiento de la publicación de la nómina.



La lista forma parte de la resolución 979/2022 del 15 de febrero del directorio de la Jutep, cuyo contenido fue difundido por Búsqueda y a la que accedió Montevideo Portal.

Resolución de la Jutep sobre "funcionarios omisos" by Montevideo Portal on Scribd

Los diputados mencionados en la nómina de funcionarios "omisos" al 11 de febrero son Ruben Bacigalupe, Eduardo Lorenzo (ambos del PN), Juan Ruiz, Lucía Etcheverry y Lucía Díaz, mejor conocida como Bettiana (del FA).

Razones

La Jutep explica en su web que la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos, establecida por la ley 17.060, constituye un mecanismo de importancia relevante dentro de los instrumentos con los que cuenta el país para luchar contra el fraude y la corrupción administrativa.

Para la Jutep, es “un instrumento hábil para identificar eventuales conflictos de interés entre los funcionarios obligados a realizar la declaración jurada y, en función del análisis y seguimiento de esos datos, detectar posibles enriquecimientos injustificados o acciones ilícitas en perjuicio de la Administración”.

Montevideo Portal