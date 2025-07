Justicia rechazó pedido de Casás de reexaminar denuncia contra Olmos por acoso sexual

Judiciales

Montevideo Portal

La Justicia resolvió este jueves rechazar el pedido de la defensa de la exdiputada suplente del Frente Amplio Martina Casás para que se reexamine la denuncia que radicó contra quien fuera el titular de la banca, Gustavo Tato Olmos, por acoso sexual.

La determinación del juez Matías Porciúncula mantuvo el archivo del caso, luego de lo determinado por la fiscal Mariana Alfaro el pasado 9 de junio, según informó la periodista Georgina Mayo y confirmó Montevideo Portal.

Ese mismo día, la exlegisladora decidió pedir el reexamen por entender que, junto a su abogado Juan Raúl Williman, presentaron un “contundente informe” que confirmaba que sí había existido acoso.

En su denuncia, la dirigente narró que el 30 de octubre de 2023 Olmos le “agarró la cara con las dos manos” y le dio “tres besos en la boca” en su despacho. El exdiputado dijo en su declaración que fueron dos “picos” ese día y que ella le había dado uno antes. Además, ella dijo haber sufrido “manoseos” en la cola.

En ese entonces, el equipo fiscal entendió que los hechos denunciados no podían ser considerados “en su totalidad” como actos de naturaleza sexual. “Abrazos de larga duración y besos en el cachete, en la frente o en la nariz no son actos de naturaleza sexual, al menos no en el contexto de saludos cotidianos relatados por la denunciante”, decía el dictamen.

Los investigadores concluyeron, a raíz de la propia declaración de ella, que Olmos no utilizó fuerza, violencia física o amenazas a la hora de estos actos. Además, se entendió que “no se encontraría dada” una asimetría de poder como factor de “influencia, control, dependencia y desigualdad” entre ambos.

Montevideo Portal