Justicia ratificó prisión preventiva para los siete militares imputados en el caso Roslik

La Justicia uruguaya ratificó este jueves la prisión preventiva efectiva para los siete militares imputados en el marco de la causa Roslik, decisión que mantiene a los acusados recluidos mientras se tramitan recursos y se profundiza la instrucción judicial sobre hechos vinculados a secuestros y torturas cometidos contra vecinos de la colonia San Javier durante la última dictadura cívico-militar.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Letrado de Fray Bentos de primer turno, que no hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía de disponer la prisión preventiva como medida cautelar. En tal sentido, la Justicia mantuvo las medidas que los imputados ya tenían previo al juicio: fijación de domicilio, presentación en la seccional policial, prohibición de salir del país, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas y uso de dispositivo electrónico, comunicaron desde el Ministerio Público.

Estas limitaciones regirán hasta el 8 de febrero, a la espera del fallo del Tribunal de Alzada.

“En virtud del vencimiento de dicho plazo, en audiencia mantenida en el día de hoy, la Fiscalía solicitó la prórroga de la medida cautelar y el Juez Letrado de Fray Bentos otorgó dicha prórroga adhiriendo a la posición del Tribunal de Apelaciones, manteniendo entonces la prisión preventiva por un plazo de 180 días”, indicaron desde Fiscalía.

La decisión alcanza a Óscar Mario Roca Baraldi, Abel Edison Pérez Cirilo, Jorge Ricardo Soloviy Feris, Daniel Edgardo Castellá Lorenzo, Rodolfo Gustavo Costas Bentancour, Luis Pedro Estebenet Stasiak y Eduardo Saiz Pedrini.

La causa investiga el secuestro y la tortura de 30 habitantes de San Javier durante operativos militares realizados en 1980 y 1984, entre ellos el médico Vladimir Roslik, fallecido tras ser torturado en el Batallón de Infantería nº 9 de Fray Bentos.

