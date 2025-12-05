Justicia ratificó imputación contra exedil de Maldonado por fraude y abuso de funciones

Judiciales

Montevideo Portal

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er turno ratificó la imputación de Alexandro Infante, expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, por fraude, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.

El pasado 3 de setiembre el exedil nacionalista viajó a Argentina y fue declarado en rebeldía por la Justicia tras faltar audiencia de formalización, en la cual imputaron a los exrepresentantes José Luis Sánchez y Darwin Correa. Días después, Infante volvió al país y se entregó ante las autoridades; así, fue imputado el 8 de ese mismo mes.

De acuerdo con la resolución del Tribunal, a la que accedió Montevideo Portal, las evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas por la Fiscalía “son suficientes para viabilizar la prosecución de la investigación”.

“Para el Ministerio Público, Infante, al contratar a un particular […] para darle trabajo abusó del cargo, ya que lo hizo con dineros públicos”, reza el documento. “En efecto, puede conjeturarse fundadamente la participación del imputado”, añade.

El abogado de Infante, Nicolás Pereyra, había adelantado que iba a apelar la decisión de formalizar la investigación. Argumentó que la conducta de su defendido “no encaja con el tipo penal que se le pretendía imputar”.

El caso

Infante es investigado por el pago de facturas bajo el concepto de obras por “cambio y reparación de luminarias y humedades” del edificio de la Junta Departamental de Maldonado, a una empresa que “jamás realizó obras” allí.

En concreto, Infante, que estuvo al frente de la Junta entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, habría dispuesto pagar dos facturas por miles de pesos a la empresa Ramón Sosa: una por $168.000 y otra por $115.400. Este último dinero habría sido recibido por un tal Gutiérrez, quien sí había hecho esa obra porque “le pidió trabajo” a Infante.

Montevideo Portal