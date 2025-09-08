Política

Edil que se fue del país el día que iba a ser imputado volvió y se presentó ante Justicia

Después de haber huido a Argentina horas antes de una audiencia en la que iba a ser imputado por corrupción en la Junta de Maldonado, Alexandro Infante se entregó ante la Justicia, confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El exedil, que estaba prófugo, se presentó ante el juzgado. El fiscal Jorge Vaz fijó una audiencia para las 17:00 de este lunes 8 de setiembre.

El pasado 3 de setiembre, los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado José Luis Sánchez y Darwin Correa, ambos del Partido Nacional, fueron imputados por la presunta comisión de delitos de corrupción durante sus gestiones.

La investigación fue formalizada para ambos por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

La audiencia se llevó a cabo al mediodía. Según consignó el medio local FM Gente, la instancia comenzó 15 minutos más tarde debido a que Infante, el tercer involucrado en la causa, se ausentó sin previo aviso.

“Los defensores no tenemos certeza sobre qué fue lo que ocurrió ni por qué no vino. Todos somos humanos, todos podemos tener imprevistos. Teniendo en cuenta las circunstancias, solicitamos que se nos dé un plazo para, de repente, poder justificar”, comentó uno de los defensores del expresidente de la Junta al comienzo de la audiencia.

Como Infante no compareció en ningún momento, la jueza Gabriela Azpiroz lo declaró en rebeldía y ordenó su detención. Sin embargo, tal como consignó el citado medio, el exedil se fugó del país rumbo a Buenos Aires por el puerto de Colonia.

Según un esquema que presentó el equipo fiscal en la audiencia, Infante está acusado de haber dispuesto el pago de facturas, bajo el concepto de obras por “cambio y reparación de luminaria y humedades” del edificio de la Junta Departamental de Maldonado, a una empresa que “jamás realizó obras” allí.

El hombre dispuso el pago de dos facturas por miles de pesos a la empresa Ramón Sosa: una por $ 168.000 y otra por $ 115.400. Este último dinero habría sido recibido por un tal Gutiérrez, quien sí había hecho esa obra porque “le pidió trabajo” a Infante.