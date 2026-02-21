Justicia imputó a un menor de 17 años por el doble homicidio ocurrido en Las Piedras

Montevideo Portal
La Justicia imputó en la tarde de este sábado a un menor de 17 años, quien será investigado por un doble homicidio ocurrido a principios del mes de febrero en Las Piedras, Canelones.
El hecho ocurrió el pasado 10 de febrero en el barrio Corfrisa. Dos hombres de 39 y 44 años fueron atacados a tiros y hallados sin vida en plena vía pública.
Este sábado, las autoridades imputaron al menor por “dos infracciones gravísimas a la ley penal tipificadas como un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas”, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.
Como medida cautelar, el adolescente estará en el Inisa durante 150 días, plazo en el que la investigación del doble homicidio avanzará.
