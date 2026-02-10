Doble homicidio en Las Piedras: dos hombres fueron atacados a balazos en plena calle

Montevideo Portal
Un doble homicidio ocurrió en horas de la mañana de este martes en el barrio Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones.
Según informó Subrayado (Canal 10), los fallecidos son dos hombres, de 39 y 44 años. Ambos fueron atacados a tiros y hallados sin vida en plena vía pública; uno de ellos tenía puesto un casco en la cabeza.
Fueron hallados varios casquillos de bala en el lugar. Personal policial acudió a la escena del crimen, que ya se encuentra siendo relevada por la Policía Científica.
Noticia en desarrollo.
