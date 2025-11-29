Policiales

Justicia imputó a dos personas por incautación de más de 400 kg de droga en Paysandú

Montevideo Portal

Dos personas fueron imputadas vinculadas al caso del operativo Sinergia, en Paysandú, por el que se incautaron más de 400 kilos de droga.

Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, se formalizó la investigación de los dos detenidos por “transporte de sustancias estupefacientes agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado”.

De acuerdo con el vocero, uno fue imputado en calidad de autor y el otro como coautor. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 28 de mayo del año próximo mientras continúa la investigación.

Si bien inicialmente el Ministerio del Interior comunicó que se habían incautado más de 300 kilos de droga (que se presumía que era cocaína), finalmente la Fiscalía confirmó este sábado que el cargamento tenía un peso de 414 kilos.

El cargamento iba a ser arrojado desde una aeronave para luego ser recogido y transportado por tierra en un vehículo. Con esos datos, la Policía montó un despliegue que culminó con la incautación.

Asimismo, este sábado la Secretaría de Estado brindó más detalles de los objetos pesquisados. Se trata de 414,800 kg de pasta base, 1,115 kg de cocaína, dos camionetas, 11 bidones con combustible de avión, nueve celulares y cinco walkie-talkies.

De acuerdo con Interior, se logró identificar a otra persona de 43 años vinculada a este hecho, quien se encuentra requerida.

