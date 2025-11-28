Policiales

La Policía incautó 300 kilos de droga que fue lanzada desde una avioneta en Paysandú

Montevideo Portal

Un operativo realizado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) permitió incautar este viernes 300 kilos de droga, que se encontraban en una camioneta que circulaba en el kilómetro 36 de la ruta 26, en Paysandú. Se presume que se trata de cocaína.

El cargamento iba a ser arrojado desde una aeronave para luego ser recogido y transportado por tierra en un vehículo. Con esos datos, la Policía montó un despliegue que culminó con la incautación, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Tras el operativo, las autoridades detuvieron a dos personas y confiscaron dos autos junto a la camioneta que transportaba la carga.

La sustancia incautada se presume que sería cocaína, aunque esto aún no está confirmado; se realizarán los análisis para determinar con precisión de qué droga se trata.

