Justicia imputó a amigo de policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

La Justicia imputó este martes a una de las personas que se encontraban con el policía que disparó y mató a dos hinchas de Nacional que irrumpieron en una casa armados e intentaron robar una bandera de Peñarol, luego del clásico del pasado 9 de agosto.

Según informó Fiscalía, se formalizó la investigación por delitos de “justicia por la propia mano, violencia privada y omisión de asistencia”; el imputado agredió a uno de los hinchas fallecidos.

Como medidas cautelares, se dispusieron 180 días de prisión domiciliaria y “prohibición de acercamiento a ciertos testigos para evitar entorpecimiento de investigación”.

El policía que realizó los disparos compareció el pasado 19 de agosto ante la Fiscalía como indagado en la causa por el caso ocurrido en Toledo (Canelones).

Por ejemplo, un elemento al que se aludió fue que no eran dos, sino cuatro niños los que se encontraban en el asado que se llevaba adelante en la finca de Toledo. Además del menor que aparece en las imágenes de las cámaras y de la niña que se encontraba dentro de la finca, ambos de siete años, también había otros dos niños que se retiraron unos minutos antes del hecho a buscar algo a la casa de un vecino.

La tragedia se originó por una bandera. Luego del partido, los hinchas manyas colocaron el objeto en el frente de la casa, los hinchas de Nacional quisieron hacerse con ella y la discusión escaló hasta que el policía sacó su arma de reglamento y les disparó.

