Justicia extendió preventiva de Astesiano y estará hasta marzo del 2023 en prisión

Judiciales

Montevideo Portal

La Justicia dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela Fossati y extendió la prisión preventiva del exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.

Tras la orden del juez Alejandro Asteggiante, Astesiano deberá permanecer tras las rejas hasta marzo de 2023, informaron fuentes de Fiscalía a Montevideo Portal.

La misma extensión de la medida preventiva fue dispuesta para el ruso Alexey Slivaev y el escribano Álvaro Fernández, quienes también están imputados. Astesiano permanecerá en la cárcel de Florida, tal como lo pidió su defensa cuando se formalizó la investigación.

El excustodio del presidente Luis Lacalle Pou fue enviado a prisión por 30 días como medida cautelar. Sin embargo, en la medida que Fossati avanzó en la investigación, entendió que necesitaba más tiempo para tener “evidencia concluyente”.

Astesiano fue imputado por tres delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Su abogado, Marcos Prieto, dijo a Montevideo Portal que la fiscal Fossati tiene “sospechas”, pero no pruebas firmes contra el exjefe de la seguridad presidencial. “No quiere decir que sea un angelito, que no haya hecho nada, pero no es tanto como se dice”, agregó.

Montevideo Portal